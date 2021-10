Hot Wheels Unleashed: in arrivo nuovi contenuti DC

La stagione delle corse dei supercriminali DC di Hot Wheels Unleashed (trovate qui la nostra recensione) inizierà l’11 novembre e l’Hot Wheels Pass Vol. 1 Batman Expansion verrà lanciato il 2 dicembre, come annunciato dall’editore e sviluppatore Milestone.Di seguito una panoramica, tramite Milestone:

Stagione di corse dei supercriminali DC

La stagione includerà sei veicoli a tema: Bane, The Cheetah, Poison Ivy, Black Manta, Death stroke e Harley Quinn. Introdurrà anche molti oggetti di personalizzazione a tema per il seminterrato e il profilo del giocatore, oltre a un sacco di ingranaggi e monete per tutti. La stagione inizierà l’11 novembre e terminerà il 18 gennaio 2022.

Espansione Batman

In arrivo il 2 dicembre, il contenuto scaricabile di Batman Expansion porterà un’enorme quantità di nuovi contenuti con una nuovissima mappa della carriera ispirata a Gotham e un nuovo ambiente mozzafiato, la Batcaverna, con molti nuovi tracciati e oggetti. L’espansione Batman include anche cinque veicoli a tema che spaziano da The Penguin, Robin 2.0T, Armored Batman, Batman Rebirth e The Joker GT, oltre a un nuovo modulo Track Builder, il Joker Fun house Split, e tantissimi oggetti di personalizzazione a tema. L’espansione Batman è inclusa nell’Hot Wheels Pass Vol. 1 o acquistabile separatamente a partire dal 2 dicembre.

Hot Wheels Unleashed offre ai giocatori l’opportunità di guidare le auto come se stessero giocando con le macchinine reali. Il gameplay include gare adrenaliniche, una vasta scelta di veicoli Hot Wheels con diversi attributi e livelli di rarità che i giocatori possono personalizzare con diverse skin. Inoltre saranno presenti piste sbalorditive ambientate in luoghi della vita di tutti i giorni con pezzi di pista speciali e oggetti interattivi. Il gioco presenta anche un rivoluzionario Track Editor che consente ai giocatori di personalizzare le piste in qualsiasi ambientazione e condividerle con la community del gioco.

Hot Wheels Unleashed è ora disponibile per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch e PC tramite Steam.