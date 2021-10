Apple: tutti i nuovi annunci, dispositivi e prezzi

Nel corso della giornata di ieri, Apple ha finalmente svelato la nuova linea di prodotti in dirittura d’arrivo nei suoi negozi e non solo. L’evento si è tenuto in streaming ed è stata l’occasione giusta per l’azienda di Cupertino per poter svelare i nuovi modelli di MacBook e le nuove cuffie AirPods, ma non solo. Scopriamo insieme tutti gli annunci della Mela.

I nuovi MacBook Pro di Apple

Apple nel corso dell’evento ha presentato i nuovi MacBook Pro. In realtà si tratta di un solo modello, diviso però per due prodotti decisamente diversi, che si adattano alle esigenze di ognuno. I nuovi modelli sono dotati di una CPU ARM M1 Pro o M1 Max, con diverse specifiche tecniche, che riepiloghiamo poco più in basso:

M1 Pro:

CPU fino a 10 core

GPU fino a 16 core

Fino a 32GB di memoria unificata

Fino a 200GBps di banda di memoria

M1 Max

CPU 10-core

GPU fino a 32 core

Fino a 64GB di memoria unificata

Fino a 400 GBps di banda di memoria

I nuovi MacBook Pro di Apple sono progettati con uno schermo con tanto di notch, integrano la webcam FaceTime HD da 1080p e un display Liquid Retina XDR mini-LED con refresh rate fino a 120Hz. I modelli di M1 Max e M1 Pro sono disponibili in vari tagli di pollici, con quello da 14” disponibile in due configurazioni che vanno dai 2349 Euro fino a 2489 Euro. Il modello da 16” invece parte da un minimo di 2849 Euro e arriva fino a 6.939 Euro, con data di lancio fissata per il 26 ottobre 2021.

AirPods

Sono tornate anche le AirPods, con una terza generazione di cuffie. Dotate di audio spaziale e di EQ adattiva per calibrare la musica a proprio piacimento, si registra una batteria che dura di più e con il fast charge, con 6 ore di ascolto con una ricarica e fino a 30 ore totali di ascolto con la custodia. Costano 199 Euro e si possono prenotare già da oggi.

HomePod Mini

L’ultimo annuncio riguarda invece l’HomePod Mini, un assistente intelligente con controllo della casa Smart. Si sincronizza con iPhone ed è il prodotto più economico presentato ieri: è disponibile per il pre-order a 99 Euro ed è prodotto in cinque colori.