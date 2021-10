Cassette Beast: fondi il tuo cuore a ritmo

Quest’oggi Bytten studio e RawFury annunciano il loro nuovo progetto, Cassette Beast. Un titolo che si prospetta essere molto particolare grazie alle ”fusioni”

Cassette Beast è GdR open-world che sfrutta il sistema di battaglia a turni.

Colleziona fantastici mostri da usare in battaglie, Combina due forme di mostro qualsiasi usando il sistema di fusione, il quale permette di generare creature nuove, uniche e potenti!

Il titolo inizia con lo sbarco su New Wirral, un’isola remota abitata da strane creature che finora hai soltanto sognato, e da incubi che potrebbero condannarti.

Ad accompagnarti ci sarà un cast di personaggi coraggiosi che usano cassette per trasformarsi per la battaglia.

Per trovare la strada di casa dovrai esplorare ogni centimetro dell’isola, registrare i mostri sulle tue fidate cassette e acquisire i loro poteri!.

Ricapitolando, ecco cosa ci si aspetta dal titolo !

Trasformarsi in mostri usando… cassette rétro?

Gli attacchi dei mostri sono una minaccia costante, perciò gli abitanti di Harbourtown, su New Wirral, hanno scelto di combattere il fuoco con il fuoco. Registra un mostro su cassetta, poi riproducilo per assumere la sua forma per la battaglia!

Prendere dimestichezza con un tuo compagno ha i suoi vantaggi: durante la trasformazione, potete combinare i vostri punti di forza per avere il vantaggio in battaglia! Qualsiasi coppia di mostri può fondersi per produrre nuove forme di fusione uniche e completamente animate.

Potrai usare alcune abilità dei mostri anche in forma umana: ti serviranno per aiutarti a muoverti, risolvere enigmi e individuare dungeon. Plana, vola, nuota, arrampicati, scatt o magnetizzati!

Non si combatte mai da soli! Crea legami, trascorri del tempo insieme e aiuta il partner che hai scelto a completare gli obiettivi personali, così sarete una squadra migliore.

Sfrutta l’alchimia elementale per applicare bonus o penalità in più insieme al tuo attacco, o persino per alterare il tipo elementale del tuo avversario!

Il titolo ancora in fase di sviluppo non ha una data certa, ma è stato già annunciato per Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch e PC sulla piattaforma Steam, Al momento del rilascio sarà disponibile anche su Xbox Game Pass