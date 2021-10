Assassin’s Creed Valhalla: disponibile il Discovery Tour

Come da programma, da oggi 19 ottobre è disponibile l’aggiornamento Discovery Tour Viking Age per Assassin’s Creed Valhalla. Ieri Ubisoft aveva segnato tutti gli orari in cui sarebbe stato disponibile l’update nelle varie parti del mondo. È disponibile gratuitamente per i possessori del gioco, ma può essere acquistato standalone su PC (Ubisoft Connect e Epic Games Store), e arriverà su altre piattaforme nel 2022. Ricordiamo che il Discovery Tour è una modalità educativa introdotta in Origins. Le caratteristiche includono una varietà di avatar relativi al tema di gioco, così come la mancanza di meccaniche di combattimento e danni.

I giocatori possono esplorare liberamente le mappe della Norvegia e dell’Inghilterra e conoscere le storie di entrambi i paesi. A differenza delle puntate precedenti, che prevedevano l’uso di visite guidate, Discovery Tour: Viking Age vede i giocatori assumere i ruoli di vari personaggi e intraprendere missioni. Per accedere a questa modalità dal menu home del gioco, bisogna aver istallato la versione 1.3.2.

Inoltre, ricordando la roadmap pubblicata sulla pagina Twitter del gioco ad inizio mese, in autunno ci sarà un aggiornamento alla versione 1.4.0, e un evento a tempo limitato, l’Oskoreia Festival. Lasciandoti al trailer di lancio qui sotto, ricordiamo che Assassin’s Creed Valhalla è disponibile su PC, Google Stadia, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.

Questo il testo che accompagna il video:

“Con il Discovery Tour: Viking Age, puoi scoprire la storia, le tradizioni e i personaggi più famosi dell’epoca vichinga attraverso un’esperienza interattiva unica.

Dalla Norveggia all’Inghilterra, passando per i reami della mitologia vichinga, potrai immergerti nella vita quotidiana dei Vichingi e degli Anglosassoni.”