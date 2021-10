Tunche: in arrivo sui nostri schermi

Ci sono grosse novità per Tunche, titolo in fase di sviluppo prodotto da LEAP Game Studios e HypeTrain Digital, tra cui un nuovo trailer che ci mostra le meccaniche di gioco.

Il titolo è un affascinante gioco d’azione che offre beat ‘em up e meccaniche roguelike consente di scegliere tra cinque diversi personaggi. Con animazioni disegnate a mano, è un gioco hack-and-slash che porta i giocatori in un’avventura attraverso la foresta pluviale amazzonica. Il gioco presenta cinque personaggi, tra cui Hat Kid di A Hat in Time



Ognuno dei cinque eroi ha il proprio stile di gioco, con abilità e abilità uniche che dovrebbero essere utili quando si affrontano i boss multi-stadio del gioco. L’esperienza sarà acquisita da ogni personaggio , che consente di progredire attraverso la storia. I personaggi possono essere aggiornati con l’esperienza per imparare nuove mosse e abilità.



Caratteristiche principali

Gioca in cooperativa – Gioca da solo o unisciti a tre dei tuoi amici in una sessione cooperativa locale per scoprire il mistero della foresta e i segreti di Tunche!

Trova il tuo stile di gioco – Scegli uno dei cinque personaggi unici: Rumi, la maga, Pancho il musicista, Qaru il ragazzo uccello, Nayra il guerriero, e Hat Kid dal acclamato A Hat In Time.

Padroneggia le diverse abilità – Per superare le bestie malvagie delle foreste amazzoniche dovrai imparare le abilità e le abilità finali che ti porteranno oltre la storia con ogni personaggio

Il gioco sarà disponibile il 2 Novembre su Nintendo Switch, Xbox One, e PC sulla piattaforma Steam. Prossimamente anche su PlayStation 4