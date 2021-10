PlayStation 5: Dbrand torna con nuove cover per la console Sony

Dbrand ha svelato un nuovo design per le sue cover PlayStation 5, solo pochi giorni dopo aver ritirato le originali dalla vendita.

Se non conoscete l’accaduto con le Darkplate originali, assomigliavano esattamente ai “gusci” laterali di una PS5, ma invece di essere bianche, erano nere opache. Nella campagna marketing della prima versione, l’azienda aveva esortato Sony a suon di “Andate avanti, fateci causa”, e Sony, cogliendo la palla al balzo, ha risposto con una minaccia legale. Sorprendentemente, solo pochi giorni dopo aver fatto un grande putiferio pubblico su Sony, costringendola a ritirare la vecchia versione, Dbrand è già pronta con un nuovo design. L’azienda dice che sono in fase di sviluppo da settembre.

Questi Darkplates 2.0 sembrano un po’ diversi dal modello originale. Mentre si attaccano ancora ai lati della PlayStation 5, le nuove cover sono più arrotondate (ora hanno anche uno sfiatatoio visibile proprio accanto alla ventola). Le nuove Darkplates sono disponibili in tre colori: nero opaco, “grigio retrò” e bianco.

Ma il nuovo design è abbastanza diverso da evitare le ire di Sony? Dbrand sostiene di sì, arrivando persino a mettere in grassetto alcuni testi:

Creando un design nuovo di zecca, Darkplates 2.0 chiude con successo il cerchio di questa disputa e neutralizza qualsiasi futura richiesta di infrazione da parte di Sony.

Tuttavia, nella lettera originale di cessazione e desistenza, Sony minaccia di avviare un’azione legale a meno che Dbrand non faccia tre cose:

1. 1. Cessare immediatamente e permanentemente tutte le attività di marketing e promozione e cessare tutte le vendite in tutto il mondo di faceplate con la configurazione di prodotto delle faceplate PSS di SIE o qualsiasi configurazione di prodotto simile, comprese, senza limitazione, tutte le faceplate attualmente in vendita su dbrand com;

2. 2. Cessare prontamente e permanentemente e ritirare tutto il marketing e la promozione e cessare tutte le vendite in tutto il mondo di prodotti o imballaggi che riportano il marchio della famiglia PlayStation, il design del marchio Modified Shape, qualsiasi altro marchio PlayStation, o qualsiasi altro segno distintivo di SIE; e

3. 3. Cessare prontamente e permanentemente e togliere tutto l’uso in tutto il mondo dei marchi PlayStation, qualsiasi marchio simile, e qualsiasi altro marchio, branding o indicativo associato a SIE o ai suoi affiliati, incluso senza limitazione nei nomi dei prodotti.

Dbrand non si spingerebbe così lontano, dicendo che l’azienda sta effettivamente rispettando i punti due e tre. L’azienda solleva anche la propria versione della domanda: “Sony ha ancora intenzione di fare causa a voi s*****i?”.

La risposta? Probabilmente sì. La differenza questa volta è che abbiamo creato un design originale per il quale non hanno alcuna base per denunciare un’infrazione. Se vogliono provarci, è meglio che siano pronti a pagare le nostre spese legali.

Ricordiamo che fin dall’inizio, a Sony l’idea delle cover non ufficiali non era cosa gradita.

Le nuove Darkplate costeranno 59 dollari durante il periodo dei preordini e 69 dollari quando saranno disponibili regolarmente. Dbrand dice che il primo lotto sarà spedito a novembre, e le scorte usciranno successivamente in ondate mensili.