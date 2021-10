Resident Evil Welcome to Raccoon City: il nuovo filmato confronta il film con il gioco

Sony Pictures Entertainment ha pubblicato un nuovo video di Resident Evil Welcome to Raccoon City, adattamento cinematografico tratto dalla storica serie horror Capcom. In questo filmato, il regista Johannes Roberts, parlando dell’origine del film, mette a confronto le scene che saranno sulla pellicola con quelle che si sono viste nei recenti remake. Si può infatti vedere il camionista che morde il panino all’inizio del secondo capitolo, e due edifici simbolo della saga: la villa e la stazione di polizia. Roberts fa sapere che ogni scena ha riferimenti al gioco, aggiungendo che è un film realizzato con la passione per il videogame.

Questo il testo che accompagna il video:

“Un ritorno alle origini del celebre franchise RESIDENT EVIL. Il regista e fan della saga Johannes Roberts riapre i giochi per un’intera e nuova generazione di appassionati. In RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON CITY, quella che un tempo era la sede del colosso farmaceutico Umbrella Corporation, Raccoon City, è ora una città morente del Midwest. L’esodo della compagnia ha trasformato la città in una landa desolata con un grande male che si annida sotto la superficie. Quando questo male viene liberato, un gruppo di sopravvissuti dovrà collaborare per scoprire la verità dietro la Umbrella Corporation e restare in vita.”

Il film sarà disponibile al cinema dal 25 novembre. Qualche giorno fa era invece stato pubblicato il trailer ufficiale completo. Qui sotto potete vedere il nuovo video.