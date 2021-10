Stellaris: annunciato l’Aquatics Species Pack

Il publisher e sviluppatore Paradox Interactive ha annunciato l’Aquatics Species Pack per Stellaris, il gioco sci-fi di successo di Paradox Development Studio. Il prossimo species pack, che sarà lanciato insieme all’aggiornamento gratuito 3.2 “Herbert”, è proprio all’orizzonte per i giocatori PC (non annunciata però la data precisa). Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

Questo il testo che accompagna il video:

“Navigate nei mari intergalattici e scoprite una nuova espansione ricca di nuove opzioni per i giocatori nuovi e di lunga data. L’Aquatics Species Pack risciacquerà Stellaris con una marea crescente di nuovi contenuti, tra cui nuove origini, tratti di specie, civiche e un tesoro di nuovi cosmetici. I marinai saranno d’accordo sul fatto che questo è il pacchetto specie più coinvolgente di Stellaris fino ad oggi.

Fai solo attenzione, marinaio… le leggende raccontano di draghi in queste acque…”

Qui invece quello scritto sull’aggiornamento nella pagina Steam del gioco:

“Vivi come membro di una civiltà marittima mentre solchi la vasta galassia con il pacchetto più immersivo di Stellaris: l’Aquatics Species Pack!

Tuffati nella galassia di Stellaris, dove troverai un mare di nuove scelte e scoprirai nuova vita dove meno te l’aspetti. Lascia che un’ondata di nuove opzioni personalizzabili rinfreschi il tuo impero, con un tesoro di nuovi ritratti di specie, set di navi, origini e altro ancora. Non perderti i nuovi aggiornamenti sull’Aquatics Species Pack, perché a breve saliranno in superficie altri dettagli!”

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio. Ricordiamo infine che esiste la console edition del gioco.