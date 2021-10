Dice Legacy: in arrivo l’aggiornamento gratuito!

DESTINYbit e Ravenscourt hanno celebrato soltanto lo scorso mese il lancio del loro survival city builder basato sui dadi, Dice Legacy (premiato alla Gamescom come Most Original Game). Il gioco è stato apprezzato sia dalla stampa (qui la nostra recensione) che dai giocatori di tutto il mondo. E a un solo mese di distanza dall’uscita ufficiale del titolo, ecco arrivare anche l’aggiornamento gratuito Memories, già disponibile su PC, mentre quello per Nintendo Switch arriverà in un secondo momento.

L’aggiornamento gratuito Memories per Dice Legacy offre un sacco di nuovi contenuti, tra cui più features e correzioni richieste dalla community dei giocatori. Verrà introdotta la pausa attiva completa, le opzioni di accessibilità, tasti di scelta rapida e Memories, un nuovo sistema che si sblocca dopo aver terminato il gioco che introduce un sacco di varietà e rigiocabilità al titolo.

Dice Legacy è un roguelike survival city-builder. I giocatori useranno i dadi per fondare una città medievale in un affascinante mondo ad anello e per far crescere la loro società.

Ogni azione si basa sul lancio di un dado a sei facce, dalla semina e raccolta alla creazione di catene di approvvigionamento o al combattimento. In Dice Legacy, i dadi rappresentano la forza lavoro. In qualità di sovrano, costruttore, conquistatore o commerciante, i giocatori dovranno fornire ai loro dadi nutrimento e cura o assistere alla scomparsa dei loro sudditi. Bilanciare esplorazione, raccolta di risorse, costruzione e conquista è la chiave mentre la minaccia sempre presente di fazioni misteriose incombe.

I giocatori si renderanno presto conto che la fortuna non è nulla senza una buona strategia dietro di essa, e viceversa. Il gioco è disponibile su PC (via Steam ed Epic Games Store) e Nintendo Switch.