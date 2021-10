Sword Art Online Progressive: condivisi nuovi dettagli

L’anime di Sword Art Online ha visto di recente l’uscita su Netflix della seconda parte della sua ultima stagione, War of Underworld, e la saga non intende certo fermarsi qui, dal momento che è in programma per i prossimi mesi l’uscita di Sword Art Online Progressive Aria of a Starless Night, il secondo film ispirato alla serie di Reki Kawahara (del quale la cantante LiSA ha recentemente svelato la colonna sonora) che rileggerà gli eventi del primo, storico arco narrativo di Aincrad al punto di vista Asuna.

L’uscita della pellicola è prevista in Giappone per il prossimo 30 ottobre, ma un nuovo trailer (che potete vedere in fondo all’articolo), quasi tutto incentrato sulla figura di Asuna Yuuki, ha confermato che il film uscirà nelle sale di oltre quaranta nazioni in tutto il mondo! Una distribuzione massiccia e capillare che porterà l’opera in giro per il globo già a partire dalla fine del 2021, con il film che arriverà nei cinema statunitensi (e canadesi) già il 3 dicembre.

Una lista completa delle quaranta nazioni non è stata ancora resa nota, ma è sicuro che Sword Art Online Progressive Aria of a Starless Night farà il suo debutto negli USA, in Canada, in Australia e Nuova Zelanda oltre che nel Regno Unito, in Irlanda e in vari paesi dell’America Latina. Per quanto riguarda l’Italia, non è ancora chiaro se il nostro paese faccia parte della lista dei paesi fortunati che vedranno l’uscita cinematografica del film, di sicuro però l’opera, prodotta dallo studio d’animazione A-1 Pictures, vivrà la ribalta dello streaming, e dunque i fan non si perderanno assolutamente nulla del franchise di Reki Kawahara.

Siete pronti dunque al ritorno di Asuna, Kirito e di tutti gli altri personaggi che ci hanno fatto innamorare di questa serie? Sword Art Online tornerà molto presto, e lo farà in tutto il mondo!