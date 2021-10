Mob Psycho 100: annunciata la terza stagione!

Gli ultimi due anni sono stati un vero calvario per l’affezionato fandom di Mob Psycho 100, la serie manga e anime nata dalla geniale penna di ONE (lo stesso creatore di One Punch Man). L’opera infatti si è fermata dopo la fine della seconda stagione, nel 2019, senza regalare particolari notizie o speranze circa un seguito agli appassionati.

Ma finalmente, dopo mesi e mesi di leak, countdown, voci e illazioni, è arrivata l’ufficialità: la terza stagione di Mob Psycho 100 si farà! L’annuncio è arrivato attraverso il profilo Twitter ufficiale dell’anime, che aveva iniziato, la scorsa settimana, un misterioso countdown, mostrando il livello di energia di Mob che si avvicinava sempre di più al 100% man mano che passavano i giorni. Al termine di questo conto alla rovescia, i fan ne erano sicuri, sarebbero arrivate grandi notizie. E così è stato, con lo studio d’animazione Bones che ha confermato di essere pronto a portare sullo schermo i nuovi episodi delle avventure del nostro esper preferito.

Del resto il manga di Mob Psycho 100 è giunto alla sua conclusione, ed era solo questione di tempo prima che l’annuncio di un ritorno dell’anime divenisse ufficiale. Per il momento sembra che l’anime arriverà nel 2022, e ovviamente non è stato ancora reso noto né in quale data, né in quale finestra l’attesissima opera farà il suo ritorno. Di sicuro però, con anime del livello de L’attacco dei giganti e Chainsaw Man previste proprio per il 2022, il prossimo anno si annuncia già come la nuova epoca d’oro dell’animazione nipponica.

Se nell’attesa del ritorno di Mob Psycho 100 volete rinfrescarvi la memoria, o se non conoscete affatto l’opera, vi ricordiamo che le prime due stagioni dell’anime sono disponibili su Crunchyroll. Cosa state aspettando?