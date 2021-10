Trust: ecco le nuove periferiche per i PC gamer

Trust espande la sua linea di prodotti dedicati al gaming, presentando oggi nuovi mouse e nuove tastiere. Come specificato dal produttore, si trattano di tre nuovi prodotti che rientrano nella fascia entry level, proposti al pubblico ad un prezzo decisamente competitivo, già disponibili per l’acquisto su Amazon.

Si comincia con la tastiera meccanica GXT 863 Mazz. Dotata di interruttori meccanici Outemu RED, in grado di resistere a 50 milioni di battute, questa tastiera riuscirà a sopportare anche sfide giornaliere più intense. Sfondo retroilluminato e 14 diverse modalità di illuminazione lasciano lo spazio necessario ai giocatori di tutto il mondo per la personalizzazione. Presente anche la tecnologia N-key rollover, soluzione anti-ghosting che registra la pressione di ogni tasto ed evita che nessun comando rimanga inascoltato. La keyboard è già disponibile sul mercato al prezzo di 49,99 Euro.

Trust ha presentato anche la tastiera semi-meccanica GXT 881 ODYSS. La keyboard incorpora tutti i vantaggi delle tastiere meccaniche e a membrana, arginando i relativi svantaggi. Grazie alle sue tecnologie combinate, Odyss è in grado di offrire ai giocatori tutto il necessario per dare il meglio di sé in campo: dalla tecnologia anti-ghosting, alle luci LED, alle irresistibili sensazioni meccaniche. Il costo è di 39,99 Euro ed è già disponibile per l’acquisto.

Chiude la carrellata di nuovi prodotti il nuovo mouse da gaming YBAR. Il mouse di Trust è completamente cablato e offre un sensore ottico integrato con risoluzione regolabile da 200 a 7200 DPI. Presente anche l’illuminazione LED RGB integrale ei cuscinetti lisci a basso attrito, con il mouse che sarà in grado di essere più scorrevole su qualsiasi superficie. Ybar è dotato di 6 pulsanti sensibili, tra cui 2 azionabili con il pollice, per una presa ancora più salda e una reattività maggiore durante il gioco. Inoltre, i lati costruiti a trama consentono un’impugnatura ottimale, per un gioco fluido e veloce. Il mouse YBAR si può già acquistare al prezzo di 24,99 Euro.