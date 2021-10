Century Age of Ashes: arriva su PlayStation, Xbox e mobile nel 2022

Playwing lancerà il gioco multiplayer Century: Age of Ashes per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e dispositivi mobili nel 2022, ha annunciato lo sviluppatore.

Le versioni console presenteranno sia cross-play che cross-progression al momento del lancio, consentendo ai giocatori di combattere contro i giocatori sia di console che di PC, oltre a trasferire liberamente i dati dalla versione PC alle versioni console e viceversa. Ecco una panoramica del gioco, tramite la sua pagina Steam:

Century: Age of Ashes, è ora disponibile gratuitamente. Personalizzate il tuo drago, tuffati nell’arena e competi per diventare un leggendario Dragoneer. Brucia i tuoi nemici e domina i cieli.



Caratteristiche

Intense battaglie nell’arena : competi in intense battaglie online e tuffati nell’arena da solo o con gli amici e combatti per la tua sopravvivenza. Ti aspettano tre diverse modalità di gioco che vanno da tre contro tre a sei contro sei contro sei: Carnage e Gates of Fire .

: competi in intense battaglie online e tuffati nell’arena da solo o con gli amici e combatti per la tua sopravvivenza. Ti aspettano tre diverse modalità di gioco che vanno da tre contro tre a sei contro sei contro sei: Carnage e Gates of Fire Carnage : una serie di battaglie sei contro sei con potenziamenti speciali disponibili nell’arena per scatenare l’inferno sui tuoi avversari. Sono disponibili anche Death Match stile Dragon riders .

: una serie di battaglie sei contro sei disponibili nell’arena per scatenare l’inferno sui tuoi avversari. Sono disponibili anche . Gates of Fire : una modalità unica in cui due squadre si scontrano e guadagnano punti volando attraverso i cancelli speciali intorno all’arena.

: in cui due squadre si scontrano e guadagnano punti volando attraverso i cancelli speciali intorno all’arena. Scegli la tua classe : sperimenta diversi stili di gioco con tre classi uniche , ognuna con le proprie abilità. Proteggiti e disorienta come il Wind guard, segui e distruggi come il Marauder, o furtivi e intrappola come il Phantom. Come sceglierai la tua strada verso la vittoria?

: sperimenta , ognuna con le proprie abilità. Proteggiti e disorienta come il Wind guard, segui e distruggi come il Marauder, o furtivi e intrappola come il Phantom. Come sceglierai la tua strada verso la vittoria? Personalizzazione completa : guadagna esperienza mentre giochi e sblocca fantastiche skin per personalizzare il tuo drago e il suo cavaliere.

: guadagna esperienza mentre giochi e per personalizzare il tuo drago e il suo cavaliere. Free-to-play: Century: Age of Ashes è completamente gratuito. Le battaglie si vincono solo grazie all’abilità e al lavoro di squadra.

Century: Age of Ashes sarà disponibile per PC tramite Steam dal 2 dicembre e per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One e dispositivi mobili nel 2022.