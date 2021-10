Marvel’s Guardians of the Galaxy: Eidos Montreal fa dietrofront su uno dei requisiti PC

Come vi avviamo illustrato un paio di giorni fa, Square Enix ed Eidos Montreal hanno svelato i requisiti PC minimi che serviranno per poter eseguire senza problemi il gioco d’imminente uscita, Marvel’s Guardians of the Galaxy, in uscita tra pochi giorni. I requisiti sono disponibili alla pagina del gioco su Steam.

Su uno dei requisiti elencati, però, Eidos Montreal sembrerebbe aver fatto dietrofront. Stiamo parlando dei numeri di GB richiesti nel proprio spazio di archiviazione. L’altro giorno, infatti, alla voce “spazio di archiviazione”, figuravano 150 GB necessari. Un numero che, a dirla tutta, sembrava a dir poco esagerato, anche per un titolo tripla A.

Fortunatamente, pare che la software house abbia fatto marcia indietro e abbia confermato un dato differente. Su Twitter, per l’appunto, Eidos Montreal ha dichiarato quanto segue:

Si tratta, perciò, di uno spazio di archiviazione di 80 GB, circa la metà dei 150 GB richiesti inizialmente. Manca pochissimo all’uscita di Marvel’s Guardians of the Galaxy, che verrà pubblicato il giorno 26 ottobre 2021 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.

Hey everyone! We wanted to give you an update on the final size of the PC version of the game, which will not be 150 GB. The team is in the last stages of optimizing the final game and we can confirm the file size will be approximately 80 GB at launch.

— Marvel's Guardians of the Galaxy (@GOTGTheGame) October 19, 2021