Pokemon Legends Arceus: sarà presente una nuova forma regionale?

Pokemon Legends: Arceus ha generato clamore con il tanto atteso cambiamento della formula della serie. The Pokémon Company ha però spiegato che il titolo non sarà un vero e proprio open world ma si baserà su meccaniche stile Monster Hunter.

Un nuovo teaser mostra tramite alcuni filmati dove un uomo nelle terre innevate della regione di Hisui, trova prima un branco di Snorunt selvatici, prima di imbattersi in un Pokemon che scambia inizialmente per un Growlithe e dopo per un Vulpix. Lo scienziato viene poi attaccato da qualcos’altro. Se si nota l’ora, sono le 7:06-7:07 pm (le 19:06-19:07), è possibile individuare la creatura misteriosa incontrata dall’esploratore. Secondo alcune teorie si tratta della forma regionale di Hisui di Zorua e Zoroark. Questa teoria è basata non solo sull’orario del ritrovamento ma anche sulla descrizione del Pokemon. Secondo la descrizione fatta, la creatura incontrata ha gli occhi gialli con la coda rossa ed è stato definito adorabile. A rendere valida questa tesi aiuta la descrizione dei due Pokemon nel Pokedex oltre al fatto che gli orari in cui è possibile incontrarli (orari di spawn) coincidono. L’uomo potrebbe aver incontrato prima Zorua e dopo Zoroark. Ci troviamo di fronte a una nuova forma regionale? Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

La vostra avventura avrà sullo sfondo la natura imponente della regione di Hisui, in un’epoca remota quando era raro che le persone e i Pokémon vivessero a stretto contatto e in armonia. La regione di Hisui costituisce il territorio che sarà poi denominato Sinnoh, una regione che potresti conoscere già molto bene.

Il Monte Corona domina il paesaggio nel cuore della regione di Hisui, circondato da aree caratterizzate da ambienti diversi. Ciascuna area presenta caratteristiche naturali specifiche e ospita diversi ecosistemi di Pokémon.

Pokemon Legends: Arceus uscirà esclusivamente per Nintendo Switch il 28 gennaio. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.