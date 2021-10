Half-Life 2 ha ricevuto un inaspettato update su Steam

Molto inaspettatamente ed in punta di piedi, Valve avrebbe rilasciato un aggiornamento per il titolo del 2004, Half-Life 2, il quale pare risolva alcuni problemi relativi a bug di vecchia data e aggiunga nuove funzionalità. Questo aggiornamento, secondo lo YouTuber di Valve, Tyler McVicker, sarebbe stato implementato in vista dell’uscita di Steam Deck, la quale ha recentemente aggiunto un nuovo sistema di classificazione dei giochi.

Half-Life 2, oltre alle funzionalità per Steam Deck, ha ricevuto qualche update anche per la sua versione su PC. L’update, al momento, risulta ancora in fase beta e, pertanto, non sono ancora state rese pubbliche le note della patch. Sempre secondo lo YouTuber, però, l’obiettivo principale dell’aggiornamento, sembrerebbe quello di riadattare la risoluzione e l’interfaccia utente in modo da assicurarsi che il gioco sia a 1280×800 p su Steam Deck.

L’HUD risulta ora sbloccato e si adatta alla risoluzione a cui viene eseguito il gioco, e se i giocatori utilizzassero il display widescreen, gli elementi dell’HUD sarebbero più grandi e, quindi, maggiormente leggibili. Ecco le parole di McVicker:

Questo è il modo in cui Half-Life 2 doveva uscire fin dall’inizio ma, siccome Valve non si è mai presa del tempo per sistemarlo, noi giocatori lo abbiamo sempre visto nella sua versione inferiore.

Da adesso i giocatori potranno anche aumentare il campo visivo del gioco fino a 110, senza dover modificare il file .DLL. É stato aggiunto, inoltre, il supporto a Vulkan (compatibile sia con Steam che con Steam Deck), che offrirà un minor impiego di CPU e un controllo più diretto della GPU rispetto ad altre IA.

Half-Life 2 è uscito nel lontano novembre del 2004 e il suo primo capitolo risale al 1998. Questo capitolo uscì su Xbox, Xbox 360 e su PlayStation 3, come parte di The Orange Box, ma con solo un episodio (in cui sono compresi anche Portal e Team Fortress 2).