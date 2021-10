Xbox Game Pass non raggiunge gli obbiettivi per l’anno fiscale

Xbox Game Pass è emersa come la principale strategia di gaming utilizzata da Microsoft per il futuro. Che si tratti di una console Xbox, PC o tramite cloud gaming, il servizio di abbonamento è stato ciò che l’azienda ha spinto per il futuro. Proprio come la maggior parte delle cose Microsoft, i numeri reali sono difficili da ottenere poiché la società ha in gran parte smesso di riportare i dati di vendita effettivi per il proprio hardware e software al di fuori di alcune rare occasioni. L’ultima volta che abbiamo sentito un numero per Xbox Game Pass è stato all’inizio di quest’anno, quando è stato confermato che il servizio ha superato i 23 milioni di abbonati, ma nient’altro finora. Inoltre, di recente parlando con Press-Start, il direttore creativo Mike Brown ha che il segreto per avere successo su Xbox Game Pass è dare ai giocatori un motivo per giocare insieme. Ora sembra che la società fosse un po’ a corto di soldi per l’anno fiscale precedente.

Come rivelato nei loro documenti finanziari più recenti e trascritto da Axios, Microsoft non ha raggiunto l’obiettivo prefissato quest’ultimo anno fiscale che va dalla metà del 2020 alla metà del 2021. Avevano sperato di raggiungere una crescita del 48% con il servizio, ma sono riusciti a raggiungere solo il 37%. È un netto calo sia dell’obiettivo che della crescita effettiva rispetto all’anno fiscale precedente, in cui Microsoft è riuscita a superare di gran lunga l’obiettivo del 71% riuscendo a crescere dell’86%. Ora, ovviamente, come accennato in precedenza, è difficile dire cosa significhi poiché nulla di tutto ciò viene riportato con il numero effettivo di abbonati. A un certo punto, il CEO di Take Two ha indicato che il servizio era riuscito a superare 30 milioni di utenti, ma in seguito i rapporti hanno affermato che era impreciso. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.