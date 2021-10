Ebuyer e Ashley Morton ricreano cinque pietanze dei videogiochi

Ebuyer ha collaborato con Ashley Morton per ricreare alcuni dei cibi più iconici dei videogiochi. Da The Legend of Zelda a The Sims, Ebuyer ha condiviso cinque deliziose ricette da provare a casa. Grazie al talento dello chef Ashley Morton, oggi tutti possono ricreare 5 pietanze famose di videogiochi.

Ti sei mai imbattuto in pietanze nei videogiochi che ti hanno fatto brontolare lo stomaco? Ebuyer ha collaborato con lo chef Ashley Morton per ricreare alcuni dei cibi più famosi dei videogames. Da Kenny’s Salmon di Final Fantasy ai Tacos di The Sims, se hai voglia di cucinare questi deliziosi piatti, Ebuyer ha curato e condiviso le ricette in modo da poterle provare a casa. Per visualizzare tutte e cinque le ricette visita il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica su alcune delle pietanze:

Monster Curry (Legend of Zelda):

Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 è uno dei giochi più attesi di Nintendo Switch con le ricerche su Google per New Zelda Game 2021 in aumento di oltre il 5000% negli ultimi 90 giorni. Ecco la ricetta del Monster Curry, con tanto di colorante viola.

Mario Cupcakes (Super Mario Bros):

Voglia di un pasto adatto a Mario e Luigi? Questi gustosi cupcake Mario Mushroom sono il regalo perfetto per tutti i giocatori golosi là fuori. Con oltre 77.000 conversazioni iniziate su Super Mario Bros negli ultimi 30 giorni, questi cupcake faranno sicuramente scalpore.

Mini Minecraft Cake (Minecraft):

Se è il compleanno di un appassionato di Minecraft, o hai solo voglia di un dolce, ecco la ricetta perfetta per te. Questa gustosa ricreazione della famosa torta Minecraft combina un soffice pan di spagna con una deliziosa glassa fondente.

