Square Enix annuncia il nuovo studio London Mobile

Oggi SQUARE ENIX LTD. ha annunciato lo Square Enix London Mobile, uno studio che pubblicherà giochi per dispositivi mobile free-to-play. Lo studio ha attualmente due titoli in sviluppo basati sulle IP di Tomb Raider e Nickelodeon’s Avatar: The Last Airbender, e sta reclutando attivamente per le sezioni di marketing e produzione, per portare questi titoli e futuri giochi mobili da annunciare.

“Il nostro obiettivo è quello di smuovere il mondo attraverso il gioco e per fare questo, abbiamo bisogno di far crescere il nostro team con voci ancora più uniche, varietà di prospettive ed energia creativa”, ha detto Ed Perkins, Studio Head a Square Enix London Mobile “Abbiamo grandi giochi in sviluppo, l’accesso a Square Enix-owned IP e relazioni con le top aziende di intrattenimento del mondo, ma sarà la competizione ad alimentare il nostro successo ora e in futuro”.

Mentre il gruppo cerca di aggiungere nuovi talenti interni, il gioco mobile Avatar: The Last Airbender, ancora senza titolo, è in sviluppo con lo studio Navigator Games di Vancouver.

“È stato un incredibile privilegio collaborare con Square Enix London Mobile alla creazione di un gioco con una IP così iconica”, ha detto Will Moore, CEO di Navigator Games. “L’universo di Avatar: The Last Airbender ha così tanti strati e trame complesse da esplorare e non vediamo l’ora di svelarlo completamente e condividerlo con tutti i fan incredibilmente appassionati e fedeli di Avatar in futuro.”

Square Enix London Mobile è anche al lavoro sul già annunciato Tomb Raider Reloaded, un’avventura nostalgica in stile action-arcade progettata appositamente per il mobile. Sviluppato in collaborazione con Crystal Dynamics, Tomb Raider Reloaded conterrà elementi classici della trilogia originale di Tomb Raider, mentre i giocatori si calano nei panni dell’iconica eroina del franchise, Lara Croft, per risolvere enigmi, sfuggire a trappole e raccogliere ambite reliquie da tombe segrete in tutto il mondo. Tomb Raider Reloaded sarà lanciato su Apple App Store e Google Play nel 2022.

Per maggiori informazioni sul nuovo studio, potete visitare il sito ufficiale.