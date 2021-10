Microsoft Flight Simulator: annunciata la Game of the Year Edition, ecco quando arriverà

Microsoft Flight Simulator ha riportato in vita l’amato franchise di Microsoft con il suo lancio su PC l’anno scorso, e si è rivelato molto meglio di quanto ci si potesse aspettare. All’inizio di quest’anno, ha seguito il lancio su console, che, anche in questo caso, è stato sorprendentemente eccellente. Il colosso Redmond ha annunciato Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition. Quest’ultimo includerà il gioco base e tutti gli aggiornamenti che sono stati rilasciati per esso dal suo lancio l’anno scorso, insieme ad un sacco di nuovi contenuti per i giocatori.

Questo includerà 5 nuovi aerei (Boeing F/A-18 Super Hornet, VoloCity, Pilatus PC-6 Porter, CubCrafters NX Cub, e Aviat Pitts Special S1S), e otto nuovi aeroporti (Leipzig/Halle Airport, Allgäu Airport Memmingen, e Kassel Airport in Germania; Lugano Airport, Zurich Airport, e Luzern-Beromunster Airport in Svizzera; e Patrick Space Force Base e Marine Corps Air Station Miramar negli Stati Uniti). Ci saranno anche nuove missioni Discovery Flight in sei località (Helsinki, Friburgo in Brisgovia, La Mecca, Monument Valley, Singapore e Monte Cook), un totale di quattordici nuovi tutorial, diverse nuove caratteristiche (tra cui un sistema meteo aggiornato, l’accesso anticipato alle DX12 e un sistema di replay in modalità dev) e nuove città in fotogrammetria (tra cui Helsinki (Finlandia), Friburgo in Brisgovia (Germania), Brighton, Derby, Eastbourne, Newcastle e Nottingham (Regno Unito) e Utrecht (Paesi Bassi).

Nel frattempo, chiunque abbia già Microsoft Flight Simulator su PC o su Xbox Series X/S potrà passare alla GOTY Edition gratuitamente. Microsoft Flight Simulator Game of the Year Edition arriverà dal 18 novembre.