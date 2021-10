Sea of Thieves supera i 25 milioni di giocatori

Sea of Thieves non ha avuto il miglior lancio quando è uscito nel 2018, ma da allora tutto è stato diverso. Rare è riuscita a guidare la nave per mantenere le alte promesse fatte per il gioco, e questo si è riflesso in tutto il successo che l’avventura piratesca multiplayer ha visto. Ora, ha attraversato un altro importante punto di riferimento.

Microsoft e Rare hanno annunciato che Sea of Thieves ha superato i 25 milioni di giocatori su tutte le piattaforme dal suo lancio nel 2018. Questo numero era di 20 milioni di giocatori a marzo. Questo non è indicativo delle vendite, ovviamente, specialmente con Sea of Thieves che è su Xbox Game Pass, ma 25 milioni di giocatori è ancora un risultato impressionante per il gioco.

Per celebrare questo traguardo, Rare distribuirà uno speciale bonus di accesso di 25.000 oro e 25 Doubloon a chiunque acceda al gioco tra il 19 ottobre e il 26 ottobre.