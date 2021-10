Bandai Namco entra a far parte di Playing for the Planet

Quest’oggi il celebre produttore e sviluppatore di videogiochi BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ha annunciato oggi il suo ingresso nell’alleanza Playing for the Planet, nata il 23 settembre 2019 durante il Vertice sul clima del Segretariato generale delle Nazioni Unite e promossa dal Programma ambientale delle Nazioni Unite. Come gli altri membri dell’alleanza, anche la società ha preso una serie di impegni che vanno dall’integrazione della promozione ecologica nei propri giochi, alla riduzione delle emissioni e dei rifiuti, fino al sostegno dell’agenda ambientale globale.

La partecipazione di BANDAI NAMCO Entertainment Inc. nell’alleanza Playing for the Planet si basa su quattro punti essenziali per migliorare le proprie pratiche commerciali e promuovere una mentalità verde attraverso i suoi videogiochi. Punti che l’azienda esaminerà attentamente e cercherà di promuovere ogni anno. I quattro punti sono:

L’impegno ad applicare la politica di sostenibilità proposta dalla casa madre, BANDAI NAMCO Holdings, Nel 2021, BANDAI NAMCO Entertainment Inc. ha partecipato al Green Game Jam del Programma ambientale delle Nazioni Unite con l’applicazione mobile PAC-MAN, creando un nuovo evento di gioco focalizzato sull’importanza della riforestazione. La società ha fissato l’obiettivo di coinvolgere un milione di utenti con l’evento e convincere almeno il 10% dei partecipanti a firmare una petizione online che esorti i leader mondiali a proteggere le foreste come linee difensive essenziali contro il cambiamento climatico. Per maggiori informazioni sulla petizione, visitare: play4forests.org. Elaborare piani per il prossimo evento in-game focalizzato sulla conservazione e la pulizia degli oceani in preparazione alla partecipazione della società al Green Game Jam del Programma ambientale delle Nazioni Unite nel 2022. Far diventare BANDAI NAMCO Entertainment Inc. Promotore attivo ed esempio per le consociate, gli sviluppatori partner, ecc. informandoli sul programma dell’alleanza Playing for the Planet delle Nazioni Unite, così che possano implementare politiche analoghe e collaborare per migliorare l’ambiente nelle rispettive organizzazioni.

“Sono davvero orgoglioso che BANDAI NAMCO Entertainment Inc. Sia entrata nell’alleanza Playing for the Planet, tra i primi sviluppatori/editori videoludici giapponesi”,



ha dichiarato Yasuo Miyakawa, CEO di BANDAI NAMCO Entertainment Inc.

“Come azienda, non siamo nulla senza il supporto dei nostri clienti, e come specie, non siamo nulla senza il supporto vitale del nostro pianeta. Dobbiamo agire in modo olistico e responsabile per migliorare, proteggere e preservare l’ambiente per le generazioni future.”

Oltre alla sua partecipazione all’alleanza Playing for the Planet, il BANDAI NAMCO Group ha fissato una propria politica di sostenibilità interna che tutte le società del gruppo dovranno adottare nelle rispettive attività. Il Gundam Recycling Project è uno degli esempi in linea con questa nuova politica. Attualmente disponibile solo in Giappone, il programma incoraggia i costruttori di Gunpla (modellini in plastica della serie Gundam) a portare i supporti di scarto (parti in plastica del telaio del modellino non più utilizzate) in circa 190 strutture gestite da BANDAI NAMCO Amusement Inc. I supporti vengono quindi riciclati insieme ai rifiuti plastici prodotti durante la fase di fabbricazione dei Gunpla, impendendo così che ulteriori rifiuti di plastica raggiungano le discariche per una società più sostenibile.