Assassin’s Creed Infinity: partono le prime voci sul titolo

Come sappiamo il prossimo capitolo della saga, Assassin’s Creed Infinity, prodotto dalla collaborazione di Ubisoft Montreal e Ubisoft Quebec, si prospetta essere uno dei capitoli più ambiziosi.

Secondo le precedenti indiscrezioni di Jason Schreier di Bloomberg il nuovo capitolo sarà completamente live service, descrivendolo come una piattaforma online che si evolve nel tempo.

Le teorie più improbabili sono iniziate a balenare nella mente dei fan della saga, tanto che su Reddit un post ha attirato l’attenzione più di altri.

Ad aver diffuso le informazioni è stato l’utente Smooth-Earth2875, il quale sostiene che il titolo avrà una meccanica ispirata all‘Helix di Assassin’s Creed Unity, sistema che come sappiamo ci permette di giocare diverse storie. Beh, secondo l’utente, su Assassin’s Creed Infinity sarà possibile giocare diverse missioni, con diversi assassini e in mappe semi Open World: un po’ come i titoli della saga di Hitman.

La presenza di questa meccanica fa ben sperare che ci sia la possibilità di rigiocare i precedenti capitoli della saga, una cosa che di certo non dispiace ai fan.

Dopo il clamore suscitato, il post è ora in verifica da uno dei moderatori del sito per accertarne la veridicità.

Ovviamente prendiamo questa notizia con le pinze, in attesa che Ubisoft ci dia più informazioni sul loro progetto in via ufficiosa.