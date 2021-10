Cyberpunk 2077 e The Witcher 3: CD Projekt RED rimanda l’update next-gen

Niente da fare per le versioni next-gen di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3: Wild Hunt. Entrambi gli aggiornamenti, previsti inizialmente per quest’anno, sono stati posticipati. Ad annunciarlo è CD Projekt RED, con un brevissimo comunicato comparso sui canali social dei vari giochi, tra cui Facebook.

L’annuncio è decisamente striminzito, ma quanto basta per essere chiarificatore nei confronti del pubblico. Per giocare le versioni next-gen di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3: Wild Hunt sarà necessario attendere ancora qualche mese. Purtroppo il team di sviluppo non è riuscito a fornire una data di uscita precisa, limitandosi invece ad una più classica finestra di lancio abbastanza generica. Per entrambi i titoli, infatti, è previsto il lancio nel 2022.

Il nostro target attuale per Cyberpunk 2077 è per il primo trimestree del 2022, mentre invece per The Witcher 3: Wild Hunt puntiamo al secondo trimestre del 2022.



Se per il gioco tratto dal famosissimo pen and paper RPG era lecito aspettarsi un rinvio, per il titolo che ha concluso il racconto delle gesta di Geralt Di Rivia invece ci si aspettava una relese quest’anno. Ipotesi che sembrava trovare conferme nella giornata di ieri, visto che il PEGI aveva assegnato il rating 18+ ad una nuova versione del titolo. Possibile dunque che si tratti di un rinvio all’ultimo minuto. Vi aggiorneremo non appena il team di sviluppo indipendente polacco rilascerà informazioni più chiare sulla data di uscita di entrambi gli update e modalità di aggiornamento.