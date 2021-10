No Man’s Sky: Emergence da ora disponibile

Quest’oggi arriva sui nostri schermi la nuova spedizione di No Man’s Sky, Emergence. Il titolo prodotto da Hello Games sta ricevendo costanti aggiornamenti, rendendolo finalmente quella ”copertina di un libro di fantascienza” che tanto sognavano. Questo nuovo aggiornamento sembra far riferimento al mondo post apocalittico di Dune

In tutto l’universo, i pianeti sono stati danneggiati dall’attività dei Vermi Titani. Questi colossali vermi della sabbia arano attraverso le sabbie del deserto, oscurando il sole come essi arco in alto, e contaminando il terreno stesso con la loro polvere maledetta.

i viaggiatori si troveranno bloccati sul pianeta Wasan, un mondo arido devastato da tempeste di polvere e infestato da Titan Worms. Spetta a voi per individuare i siti di impatto Titan Worm, distruggere il miserabile Hungering Tendril, e raccogliere la Vile Spawn che indugia dietro. Le conche delle molte bocche devono essere ripuliti!

Mentre i viaggiatori ripuliscono i pianeti dalla polvere maledetta e danno la caccia ai titanici vermi della sabbia, scopriranno i fili di una narrazione oscura. Completa il percorso della spedizione per rivelare la storia di una setta oscura, e alla fine confronta l’Atlante con le prove di questa macchia indelebile sull’universo.

Vediamo un po’ i contenuti inseriti: