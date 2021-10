F1 2021: arriva il secondo episodio di After the Apex!

Codemasters ed Electronic Arts hanno rilasciato oggi la seconda delle quattro parti della serie After the Apex di F1 2021 con protagonista il pilota di Formula 1 della scuderia McLaren, Daniel Ricciardo. Continuando a combinare riprese dal vivo e animazione, Daniel discute del suo amore per gli Stati Uniti, del motivo per cui li considera una casa lontano da casa e delle sue opinioni sul Circuit of the Americas e in quale altro luogo in America gli piacerebbe correre.

Presentando l’episodio Paul Jeal, senior franchise director F1 di Codemasters, ha spiegato:

“Questa volta, vediamo il sempre carismatico, ma più concentrato Daniel mentre si prepara per il Gran Premio di Formula 1 Aramco degli Stati Uniti di questo fine settimana. Abbiamo creato After the Apex per avvicinare i nostri giocatori ai loro eroi della Formula 1 e non vediamo l’ora di condividere di più nei prossimi mesi”.



F1 2021, il gioco ufficiale del FIA Formula One World Championship, vanta tante nuove funzionalità, tra cui anche la nuova entusiasmante modalità storia, intitolata Braking Point, una modalità Carriera ampliata che consente a due giocatori di unirsi e gareggiare e l’inizio della stagione reale con la possibilità di entrare nel campionato in qualsiasi momento si sia già verificato, adottando la classifica piloti e costruttori in tempo reale. Il gioco presenta anche i circuiti della stagione 2021 tra cui il COTA Circuit di Austin, Texas, teatro de Gran Premio degli Stati Uniti d’America del prossimo finesettimana.

Proprio su questo circuito si concentra il secondo episodio di After the Apex, con un Ricciardo sempre estremamente spumeggiante. Se invece volete recuperare il primo episodio della serie vi basterà cliccare qui.