Lucca Comics & Games: Frank Miller ospite d’onore!

Nella giornata di oggi, come era stato annunciato nei giorni scorsi, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione definitiva dell’edizione 2021 di Lucca Comics & Games, che tornerà in presenza dopo l’esperimento di Lucca Changes 2020. Nella cornice di Anteo Palazzo del Cinema di Milano sono state svelate tutte le ultime novità sul più grande evento italiano dedicato al mondo dei fumetti, del gaming e della geek culture. E soprattutto è stata annunciata la partecipazione di un’icona del fumetto come Frank Miller, che sarà ospite d’onore della rassegna.

Autore poliedrico ed eclettico, Miller è fumettista, sceneggiatore e regista. Ha lavorato sia con DC che con Marvel, dando alla luce alcuni degli albi più ispirati di entrambe le case, lavorando magnificamente soprattutto sul personaggio di Batman, che ben si adattava alla sua predilezione per le atmosfere cupe e noir. Fondamentali anche i suoi lavori indipendenti, pubblicati da Dark Horse Comics, tra cui si distinguono soprattutto le graphic novel 300 e Sin City. Di quest’ultima opera inoltre Miller ha anche curato l’adattamento cinematografico come regista.

Insomma un vero peso massimo, che arricchirà questa edizione del Lucca Comics & Games con la sua sola presenza. E le buone notizie non finiscono certo qui. Oltre a Frank Miller ci saranno infatti altri ospiti speciali alla kermesse lucchese, uno tra tutti il cantante Mahmood. Vincitore della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo nel 2019, l’artista milanese non ha mai fatto segreto della sua passione per i manga e gli anime, ai quali ha dedicato anche un singolo, Inuyasha. Proprio Mahmood sarà protagonista di un evento speciale insieme al noto fumettista Sio.

Oltre a questi ospiti straordinari, che andranno ad aggiungersi a una lista già foltissima di nomi noti, sono stati annunciati altri eventi speciali e un nutrito programma dedicato al gaming. Da non perdere, sicuramente, Corpicino, lo spettacolo teatrale in programma per la sera del 31 ottobre sul parco del teatro del Giglio (oltre che in diretta su RaiPlay) per la regia di Francesca Caprioli e dedicato alla memoria di Tuono Pettinato, amato fumettista recentemente scomparso.

Insomma preparatevi perché il Lucca Comics & Games sta per tornare, e sarà davvero un evento imperdibile.