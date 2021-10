Resident Evil 4 VR: inserita l’opzione di modifica per scene e dialoghi

Resident Evil 4 VR di Armature Studios, un porting del classico di Capcom del 2005, è disponibile per Oculus Quest 2. Sono stati pubblicati alcuni nuovi gameplay che mostrano i primi minuti di gioco.Tra questi l’iconica battaglia nel villaggio e l’uomo della motosega alias Dr. Salvador.

Visivamente, le texture migliorate rendono la presentazione più pulita, ma è la nuova prospettiva che consente alcuni cambiamenti piuttosto grandi nel gameplay. Oltre a guardare i nemici mentre corri in una direzione diversa, consente anche una mira più fluida, soprattutto da vicino. Naturalmente, azioni come raccogliere munizioni devono essere fatte con le proprie mani, il che aumenta anche la tensione.

Facebook lo ha recentemente confermato in una dichiarazione per UploadVR e queste modifiche sono state apportate in stretta collaborazione con lo sviluppatore originale Capcom. Questi cambiamenti sono stati fatti per ridurre la sessualizzazione del personaggio di Ashley, la figlia minorenne del presidente. Di conseguenza sono state rimosse più linee vocali, mentre alcune scene sono state anche modificate per rimuovere completamente alcune parti discutibili. Di seguito la dichiarazione ufficiale:

Oculus Studios, Armature e Capcom hanno collaborato strettamente per rimasterizzare Resident Evil 4 da zero per la realtà virtuale. Ciò include ambienti immersivi e grafica ad alta risoluzione. Include anche modifiche selezionate ai dialoghi e alle animazioni in-game che riteniamo aggiorneranno Resident Evil 4 per un pubblico moderno.

Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Esplorate l’iconico mondo di Resident Evil 4 in questa nuovissima versione, interamente realizzata per la realtà virtuale. Vestite i panni dell’agente speciale Leon S. Kennedy nella sua missione per salvare la figlia del presidente degli Stati Uniti che è stata rapita da una setta misteriosa. Trovate la tua strada in un villaggio rurale in Europa, affrontate nemici impegnativi e scoprite segreti e gameplay che hanno rivoluzionato l’intero genere survival horror. Combattete creature orribili infettate dal parassita di Las Plagas e affrontate nemici aggressivi tra cui abitanti del villaggio controllati dalla mente mentre scoprite la loro connessione con Los Illuminados, il culto dietro il rapimento.

Resident Evil 4 VR è disponibile per Oculus Quest 2.