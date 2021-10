Age of Empires IV entra in fase gold

Ad una settimana di distanza dal rilascio, veniamo a sapere da Relic Entertainment e World’s Edge che Age of Empires IV è entrato finalmente in fase gold. Si tratta di un titolo davvero molto atteso, soprattutto considerando la quantità di tempo che ha impiegato nell’uscire. Pensate che nel 2005 veniva pubblicato Age of Empires III.

La settimana prossima, più precisamente dal 28 ottobre, Age of Empires IV sarà giocabile su Xbox e PC. Questa quarta iterazione della serie strategica presenta una grafica ad alta risoluzione (4K) e saranno disponibili circa otto civiltà storiche da gestire e sviluppare. Tra queste vi troviamo il Sacro Romano Impero, Rus, il Sultanato di Delhi, i Mongoli e tante altre!

Delle numerose campagne affrontabili, sarà presente quella normanna, la quale vedrà come protagonisti il re degli anglosassoni Harold e re Guglielmo, in lotta tra loro per vedere chi sarà in grado di salire al trono nell’anno 1066 d.C. Altre funzionalità disponibili saranno le battaglie navali e il multiplayer (di cui è disponibile un gameplay).

Nel corso del periodo post-lancio in seguito all’uscita di Age of Empires IV, sicuramente, saranno molti gli aggiornamenti che si susseguiranno, in modo da ampliare sempre più l’esperienza. Vi ricordiamo che il quarto capitolo di Age of Empires uscirà il 28 ottobre 2021 per Xbox Series X/S (anche su Game Pass) e per PC, via Steam.