Monster Hunter Stories 2 Wings of Ruin: disponibile l’aggiornamento 1.5.0

Un nuovo aggiornamento per Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin è stato pubblicato, portando il gioco alla versione 1.5.0. Aggiunge in gran parte nuovi Monstie, missioni cooperative e sottomissioni. Sono incluse anche le correzioni di bug. Trovate le note complete della patch qui. L’aggiornamento precedente ha reso disponibili il Monstie Molten Tigrex e nella modalità co-op l’esclusivo, Monster Kulve Taroth disponibile solo a livello High Difficulty oltre al Monstie Dredking Rathalos. Di seguito una panoramica del nuovo aggiornamento:

Storia

Un legame che ha il potere di distruggere il mondo. Quando le ali si dispiegheranno, una catastrofe si abbatterà sulla terra. La tua vita non sarà più la stessa dopo il fatidico incontro con il leggendario Rathalos.

È la notte di un festival a Mahana, il villaggio centrale dell’isola di Hakolo. I Rathalos di tutto il mondo stanno svanendo. Sei il nipote di Red, il cui Monstie era il Ratha guardiano, il venerato protettore dell’isola di Hakolo. Quando decidi di fare esperienza come Rider, incontri Ena, una ragazza wyverniana che un tempo conosceva Red. Per proteggere l’uovo che il Ratha guardiano le ha affidato, decidete di lasciare l’isola insieme. Una serie di strani eventi iniziano a verificarsi all’improvviso. Mentre cerchi di capire cosa sta causando queste anomalie ambientali, l’uovo finalmente si schiude. Nasce un Rathalos con delle piccole ali, incapace di volare.

Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin è disponibile per Nintendo Switch e PC tramite Steam.

🔥 The Legendary Black Dragon Fatalis awaits you in #MHStories2 🔥

Ride into this High-Difficulty Co-Op Quest and claim your victory! pic.twitter.com/j19HREllDt

— Monster Hunter (@monsterhunter) October 21, 2021