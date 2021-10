Metroid Dread: l’update 1.01 corregge un raro bug

Metroid Dread è uno dei migliori titoli usciti in questo povero 2021 (qui trovate anche la nostra opinione a riguardo) e, nonostante il successo ottenuto tra pubblico e critica specializzata, il gioco non è esente da difetti ed errori di programmazione. Tanto per citarne uno, a causa di un problema con i segnalini posizionabili sulla mappa, il gioco potrebbe subire un crash e, quindi, chiudere.

Si tratta, tuttavia, di un raro bug che è stato riscontrato, più che altro, verso le fasi finali dell’avventura di Samus Aran. Per correggere questo ed altri problemi minori di Metroid Dread, perciò, MercurySteam ha rilasciato il primo aggiornamento su Nintendo Switch: l’update 1.01. L’aggiornamento in questione offrirà ai giocatori la soluzione al problema di cui vi abbiamo parlato precedentemente, ma non solo. L’update risolverà altre criticità minori, così da poter migliorare l’esperienza di gioco complessiva.

Di seguito vi illustriamo le note rilasciate per la patch 1.01:

Risolto un problema per cui, se un indicatore della mappa veniva posizionato su una porta specifica e, quella stessa porta, veniva poi distrutta con il raggio ottenibile alle fasi finali di gioco, appariva il messaggio “Il software è stato chiuso a causa di un errore” con conseguente arresto forzato dell’applicazione;

Aggiustati problemi minori per garantire un’esperienza complessiva migliore.

Metroid Dread ha conquistato il pubblico. Infatti, sin dal suo lancio avvenuto il giorno 8 ottobre 2021, questo ha raggiunto il primato del Metroid più venduto della serie, sia in Inghilterra che in Giappone. Il gioco è attualmente disponibile su Nintendo Switch.