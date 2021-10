Tomb Raider: Square Enix mostra il prototipo di Ascension, il capitolo horror

Tomb Raider sta festeggiando il suo 25esimo anniversario dal giorno del lancio del suo primo capitolo, avvenuto nel 1996 per la PlayStation 1. Per tale occasione, Square Enix ha pensato bene di mostrare al pubblico di fan di Lara Croft, un video inedito inerente all’episodio horror (che è stato cancellato): Ascension.

Il publisher ha pubblicato ben tre video dedicati a Tomb Raider Ascension, il primo dei quali è dedicato a ciò che dovrebbe essere un primo prototipo di gameplay che sarebbe stato adottato. Il secondo riguarda le concept art e l’ultimo la questione del branding, accompagnata dalla voce fuoricampo di Lara Croft.

Come già rivelato nel libro digitale di Square Enix, Tomb Raider: The Final Hours, Ascension doveva prendere vita al posto di quello che è poi stato il reboot della serie nel 2013. Quello che si può apprendere tramite i tre filmati (che vedrete in calce alla notizia), è che Ascension avrebbe dovuto assumere toni decisamente più oscuri rispetto al reboot, conditi dalla presenza di mostri ed inquietanti creature da sconfiggere.

Ad ispirare Square Enix nello sviluppo di Tomb Raider Ascension, sarebbero stati Ico (2001, PlayStation 2), Shadow of the Colossus (2005, PlayStation 2) e la serie survival horror di Resident Evil. Dal gameplay trailer si può notare una certa similitudine con tutte e tre le opere. Da uno dei video forniti da Square, inoltre, possiamo osservare alcune delle concept art iniziali del gioco, così come i primi progetti delle box art e alcune voci fuori campo di prova.

Dal libro dedicato alla vicenda, infine, possiamo apprendere anche i motivi che hanno poi portato la software house, ovvero Crystal Dynamics, a scartare il progetto di Tomb Raider Ascension. Il team voleva che il nuovo capitolo di Lara Croft fosse il più realistico possibile e potesse raggiungere i livelli di apprezzamento riscontrati da Batman Arkham Asylum. Nessuno all’interno del team di sviluppo riteneva Ascension all’altezza di Arkham Asylum e, pertanto, Crystal Dynamics abbandonò il progetto in favore del reboot che noi tutti conosciamo (che è rientrato a far parte della Definitive Survivor Trilogy).