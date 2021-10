Starfield: un nuovo trailer introduce il battle system e la lore

Bethesda ha pubblicato un video di Starfield che introduce i giocatori a una parte dell’universo di gioco chiamato Settled Systems e alle sue fazioni chiave. Solo ad agosto, hanno pubblicato nuovi video che descrivono in dettaglio tre delle tante città che i giocatori potranno visitare nel suo enorme open world. Manca ancora più di un anno al lancio di Starfield, il che significa che ci vorrà un po’ di tempo prima che Microsoft e Bethesda diano il via al marketing per il gioco di ruolo spaziale, ma anche così, hanno rilasciato nuove curiosità sul gioco a intervalli regolari. Ora, un altro nuovo video fornisce vari nuovi dettagli su storie e tradizioni.

Il prossimo grande gioco di ruolo dei creatori delle serie The Elder Scrolls e Fallout è stato annunciato a giugno 2018 con un teaser trailer. Successivamente è apparsoall’Xbox e Bethesda Showcase di giugno, quando un trailer in-engine ha confermato una data di uscita di novembre 2022 per Xbox Series X/S e PC. Di seguito la dichiarazione di Bethesda:

In questo gioco di ruolo di nuova generazione ambientato tra le stelle, crea qualsiasi personaggio desideri ed esplora con una libertà senza pari. Sfruttando la potenza della tecnologia di nuova generazione e costruito sul nuovissimo Creation Engine 2, Starfield ti porta in un viaggio nello spazio mentre ti sforzi di rispondere al più grande mistero dell’umanità.



20 anni prima dell’inizio del gioco, le due più grandi fazioni dei Sistemi Settled, le Colonie Unite e il Collettivo Freestar, hanno combattuto la sanguinosa Guerra delle Colonie. I giocatori assumono il ruolo di una nuova recluta in un’organizzazione chiamata Constellation, che è in missione per scoprire i misteri della galassia. Il gioco di fantascienza si svolge nell’anno 2330, in una tasca relativamente piccola della Via Lattea, in un’area che si estende all’esterno del nostro sistema solare per circa 50 anni luce.

Il lancio di Starfield è previsto per l’11 novembre 2022 per Xbox Series X e PC.