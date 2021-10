Monark ha venduto oltre cinquanta mila unità

Le spedizioni totali e le vendite digitali per Monark hanno superato le 50.000 unità, hanno annunciato l’ editore FuRyu e lo sviluppatore Lancarse. Monark è stato lanciato per PlayStation 5 , PlayStation 4 e Switch il 14 ottobre in Giappone e Asia e uscirà per PlayStation 5, PlayStation 4, Switch e PC tramite Steam il 22 febbraio 2022 in Nord America e il 25 febbraio in Europa. Per maggiori informazioni, potete visita il sito ufficiale qui.

L’editore ha inoltre confermato che entrambe le voci fuori campo in inglese e i sottotitoli verranno aggiunti al gioco, nella versione giapponese, tramite un aggiornamento gratuito. Di seguito una panoramica del gioco:

Storia

Vi risvegliate improvvisamente all’Accademia Shin Mikado. Davanti a voi c’è una barriera che separa il campus dal resto del mondo esterno. All’interno dell’accademia ci sono la Foschia che induce alla follia, telefonate criptiche che si collegano all’Altro mondo e sette Portatori del Patto, ognuno con il proprio potere Demoniaco governato dai propri Ego. Per resistere all’irrazionalità che vi circonda, acquisite l’Autorità della Vanità, un potere demoniaco che sussiste grazie al vostro ego e alla vostra follia.

Caratteristiche principali

Sfruttate la tua follia a vostro vantaggio : l’attivazione della tua autorità ti garantisce potere in cambio dell’aumento della barra MAD.

: l’attivazione della tua autorità ti garantisce potere in cambio dell’aumento della barra MAD. Combattete contro le forze demoniache : controllate fino a sei personaggi. Attaccate i nemici da dietro e collaborate con gli alleati circostanti per eseguire attacchi combo.

: controllate fino a sei personaggi. Attaccate i nemici da dietro e collaborate con gli alleati circostanti per eseguire attacchi combo. Esplorate un’accademia gettata nel caos : Esplorate ogni centimetro per risolvere le misteriose anomalie che affliggono l’accademia.

: Esplorate ogni centimetro per risolvere le misteriose anomalie che affliggono l’accademia. I sette punti dell’asse tracciano i vostri desideri : orgoglio, ira, invidia, lussuria, avidità, gola, accidia. La vostra affinità per ciascuno cambierà a seconda di come rispondete ai test diagnostici presenti nella storia. Il modo in cui il vostro Ego si sviluppa dipende dai desideri.

: orgoglio, ira, invidia, lussuria, avidità, gola, accidia. La vostra affinità per ciascuno cambierà a seconda di come rispondete ai test diagnostici presenti nella storia. Il modo in cui il si sviluppa dipende dai desideri. Demoni, i riflessi dell’ego: i demoni rispondono solo a te. Ne possono essere sbloccati diversi tipi.

Monark sarà disponibile dal 22 febbraio 2022 in Nord America e il 25 febbraio in Europa per PlayStation 5, PlayStation 4, Switch e PC tramite Steam.