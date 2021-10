WRC 10: il nuovo aggiornamento introduce contenuti aggiuntivi

NACON e KT Racing sono lieti di annunciare un aggiornamento gratuito per WRC 10, il videogioco ufficiale del FIA World Rally Championship, per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e Steam PC. Disponibile oggi su tutte le piattaforme, questo aggiornamento porta nuovi contenuti e una nuova modalità di gioco. Dopo un lancio di grande successo che ha confermato il suo status di punto di riferimento per i giochi di rally, WRC 10 continua a migliorare.

Questo aggiornamento gratuito aggiunge l’attesissimo Renties Ypres Rally Belgium, vinto quest’anno dal pilota locale Thierry Neuville. Aggiunto al calendario all’inizio del 2021, i giocatori avranno l’opportunità di sperimentare queste nuove strade di campagna asfaltate. Strette e tortuose, sono fiancheggiate da fossati e pali e punteggiate da numerosi incroci. I lati della strada portano spesso polvere e fango sull’asfalto rendendolo scivoloso, con i piloti che non esitano a tagliare le curve. In WRC 10, il rally di Ypres consiste in 7 tappe più uno shakedown.

Tre nuovi eventi storici fanno la loro apparizione, con famosi duo di piloti e copiloti nelle loro auto originali: il Rally del Portogallo del 1980 con Walter Röhrl e Christian Geistdörfer nella loro Fiat 131 Abarth, il Rally di Finlandia del 1981 con Ari Vatanen e David Richards nella loro Ford Escort MkII 1800 e infine il Rally del Portogallo del 2017 con Sébastien Ogier e Julien Ingrassia nella loro Ford Fiesta WRC.

oltre, 6 rally storici sono già presenti nel gioco base, tra cui Acropolis, San Remo, Germania e Argentina. Tutto questo si aggiunge al già ricco contenuto disponibile dal lancio di WRC 10: più di 20 auto mitiche, piloti leggendari come Carlos Sainz, Sébastien Loeb, Colin McRae e Tommi Mäkinen. E infine, la modalità Co-driver è migliorata con l’arrivo di un lessico completo che rende l’esperienza più accessibile ai giocatori e favorisce un’immersione ancora maggiore. Avvalendosi di un sistema QTE, il co-pilota partecipa pienamente alla vittoria annunciando correttamente le indicazioni ma anche restando nel ritmo! Un’esperienza online tanto divertente quanto emozionante.