Nintendo rinnova la collaborazione con Juliana Moreira per Animal Crossing New Horizons

Nintendo Italia, forte di numerose iniziative iconiche che hanno caratterizzato la sua politica di comunicazione TV e online e dopo il successo ottenuto con l’ultima campagna dedicata al videogioco Ring Fit Adventure, sceglie nuovamente la spontaneità di Juliana Moreira per continuare a parlare di divertimento. La showgirl, insieme al suo compagno Edoardo Stoppa, è infatti il volto dell’ultimo spot dedicato alla famiglia di console Nintendo Switch e al videogame di successo Animal Crossing: New Horizons.

La celebrity brasiliana più amata dagli italiani è protagonista di un soggetto che cavalca il tema della nostalgia, in cui la vediamo ricreare un ricordo speciale della sua infanzia all’interno di Animal Crossing: New Horizons. Dopo aver trovato una vecchia fotografia di lei da bambina in un campo di fiori in Brasile, Juliana Moreira prende in mano la sua console Nintendo Switch e inizia a ricostruire, piantando fiori e costruendo strade, lo scenario dello scatto risalente al 1989. Il commercial si conclude con una scena di condivisione familiare, in cui, grazie alla versatilità della console Nintendo, Juliana può mostrare al marito Edoardo Stoppa la sua creazione anche in TV, per poi godersi insieme il loro piccolo paradiso di tranquillità digitale.

Lo spot mette in evidenza le caratteristiche di Animal Crossing: New Horizons, un’esperienza di gioco davvero unica che simula una vita reale alla totale insegna della tranquillità. Giunti su un’isola deserta, i giocatori hanno la possibilità di rimboccarsi le maniche per iniziare una nuova vita, rendendola, con il passare del tempo, esattamente come desiderano: che sia decorando la propria casa, realizzando nuovi oggetti o personalizzandone l’aspetto, o ancora condividendo tutte le proprie esperienze con amici e famiglia. In questo angolo pacifico potranno rilassarsi senza pensieri, trovando un accogliente rifugio virtuale per tutti i momenti in cui si sentiranno giù di corda o schiacciati dalle preoccupazioni quotidiane. Oppure, proprio come Juliana Moreira, ricreare in digitale dei momenti o dei luoghi speciali.

Lo spot da 30”, in onda dal 31 ottobre, è stato affidato alla casa di produzione Cinestudio. La creatività è stata curata internamente da Nintendo stessa, mentre la regia è nelle mani di Gian Abrile. Il team di Mindshare, centro media di Nintendo Italia, si occupa della pianificazione sui canali Mass Tv, Paid Tv, Digital e Video on Demand, mentre Together cura tutti gli aspetti legati alla campagna di amplificazione sui social.