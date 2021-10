Riders Republic: disponibile la settimana trial

Come annunciato precedentemente, da oggi 21 ottobre e fino al 27 ottobre, è disponibile la settimana trial in Riders Republic, un’esperienza gratuita completa del nuovo titolo Ubisoft fino a un massimo di 4 ore di gioco. Questa fase gratuita arriva proprio prima dell’uscita ufficiale, fissata il 28 ottobre su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S, Google Stadia, e PC (via Ubisoft Connect PC ed Epic Games Store). Tutti i progressi fatti durante la settimana trial verranno mantenuti una volta uscito il gioco, dove vi porterete con voi tutte le Stelle, l’attrezzatura e le tenute che avete conquistato.

Durante la settimana di Trial viene offerta la possibilità di partecipare ad una competizione chiamata “Sfida fuori di testa”. Gareggiando in questa sfida ci si può aggiudicare ricompense tra cui una bicicletta Canyon con logo Riders Republic e alcune Gold Edition del gioco. Per avere diritto ai premi dovete registrarti sulla pagina Sfida fuori di testa all’indirizzo http://ridersrepublic.com/madchallenge e completare la “Competizione multigiocatore esclusiva Shackdaddy” all’interno del gioco. La competizione consiste nel piazzarsi tra i primi 10 in qualsiasi gara di massa a cui parteciperai durante la settimana di Trial. La Sfida fuori di testa sarà disponibile esclusivamente durante il periodo della settimana di Trial.

Dovrete completare la fase di addestramento/tutorial e raggiungere un livello di 20 Stelle per sbloccare lo stand degli Shackdaddy Bandits nel gioco e accedere alla Sfida fuori di testa. L’attivazione della “Competizione multigiocatore esclusiva” degli Shackdaddy Bandits verrà automaticamente attivata sull’account di ogni giocatore che raggiunge il punteggio di 20 Stelle, ma solo i giocatori che si sono registrati sul sito saranno ammessi all’estrazione.

Piazzandovi tra i primi 10 in una gara di massa (della durata di 3 round) avrete la possibilità di vincere. Una volta completata la sfida, riceverai la notifica sul lato destro dello schermo.

La Sfida fuori di testa | Competizione multigiocatore esclusiva sarà indicata come “Completata” nella pagina principale delle sfide degli Shackdaddy Bandits. Nei giorni successivi al completamento della sfida, riceverai un’email di conferma della partecipazione all’estrazione.

Verrà effettuata un’estrazione casuale per selezionare i vincitori tra i giocatori qualificati. Il primo rider estratto fra i giocatori qualificati si aggiudicherà una bicicletta personalizzata “Riders Republic X Canyon” e una Gold Edition del gioco. Gli estratti successivi vinceranno una Gold Edition. In palio ci sono una bicicletta personalizzata Canyon e 100 Gold Edition.

La Gold Edition comprende il gioco base e il Pass Anno 1, compresi otto kit mistici che permettono al giocatore di modificare il gamplay tramite aggiornamenti costanti delle attrezzature, l’add-on BMX Sport e il contenuto esclusivo aggiunto dopo il lancio. I kit Rocket Bike e Rocket Ski saranno disponibili al lancio.

Il team contatterà i partecipanti per informarli dell’eventuale vincita di un premio nelle 6 settimane successive alla fine della Sfida fuori di testa | Competizione multigiocatore esclusiva.

La settimana di prova include tutte e cinque le progressioni di carriera e le modalità multigiocatore:

Gara di Massa: I più folli sono i migliori in queste epiche gare multisport con più di 50 giocatori. Solo durante la settimana di prova, per garantire che tutti i partecipanti alla sfida Fuori di Testa di Riders Republic abbiano la stessa esperienza, il numero di partecipanti sarà limitato a 32 per una migliore uniformità tra le nuove e le attuali generazioni di console / PC, in quanto sarà abilitato il crossplay. Nuove gare appaiono casualmente sulla mappa, così i partecipanti devono tenersi sempre pronti a coprire i punti ciechi, proteggere la loro posizione e rimanere all’erta mentre gareggiano per raggiungere il traguardo. Durante la Settimana di prova, verranno presentate fino a 3 differenti Gare di Massa.

Trick Battle: Gareggia in incontri 6v6 e cerca di sfoggiare quanti più trick possibili per guadagnare punti. Vince la squadra con il punteggio più alto.

Gareggia in incontri 6v6 e cerca di sfoggiare quanti più trick possibili per guadagnare punti. Vince la squadra con il punteggio più alto. Tutti contro tutti: Sfida fino a 11 nuovi avversari e mostra loro come si fa, attraverso una lista di eccitanti eventi selezionati.

Sfida fino a 11 nuovi avversari e mostra loro come si fa, attraverso una lista di eccitanti eventi selezionati. Contro: Gioca con un massimo di 5 amici in qualsiasi evento carriera per vedere chi è il migliore.

Per tutte le informazioni potete collegarvi al sito ufficiale. Qui sotto il tweet che annuncia l’inizio della trial week.