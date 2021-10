Che Halloween sarebbe senza giochi mostruosi?

Si avvicina la notte dei fantasmi, streghe e del sangue finto. È la notte delle mummie e dei zombie che trascinano i loro piedi per le strade. Ci sono anche i bambini che, per una notte e una notte sola, masticano tutte le loro caramelle preferite. Insomma, Halloween si sta avvicinando, tra zucche intagliate e maschere mostruose.

Esistono diversi modi per godere di questa festa americana. Non per forza devi fare “dolcetto o scherzetto” o andare in giro con una sega di plastica. Se fa freddo o piove, puoi anche rimanere in casa e comunque passare una giornata tra mostri e divertimento. Il nostro preferito? I giochi di Halloween, offline ed online.

Ecco i sei migliori giochi per famiglie e non

Tra giochi tradizionali e giochi online, le opzioni sono molte, per tutti i tipi di giocatori e maschere.

Diventa una mummia

Se non vuoi travestirti come una mummia, puoi comunque diventarne una. Questo gioco è adatto sia per bambini che per adulti. Serve solo uno spazio libero da oggetti ed ostacoli e rotoli di carta (anche igienica). È una corsa di sacchi, ma senza sacchi di patate. Invece, si avvolgono i partecipanti in carta, stringendo le gambe. Una volta che tutti sono diventati mummie, è ora di saltellare fino alla linea di arrivo. Il primo che arriva senza strappi o rotture vince.

A caccia di zucche e dolci

Questo gioco è soprattutto ideale per i bambini e per i genitori che li vogliono distrarre. Di nuovo, questo non è un gioco costoso. Infatti, bastano dei palloncini arancioni (che ricordano le zucche) e caramelle o qualsiasi altra cosa per riempirli. Una volta riempiti i palloncini, basta soffiare. I bambini devono seguire il percorso di zucche e saltare sulle finte zucche per avere il premio.

E tu, hai il coraggio?

Un gioco per adulti che vogliono sfidarsi a colpi di mostruosità. Basta prendere delle scatole e riempirle con qualsiasi cosa ti venga in mente, come finti ragni, vermi o pasta fredda. Insomma, più fa schifo, meglio è. La sfida è far chiudere gli occhi ai tuoi amici, che mettono la mano dentro la scatola, se ne hanno il coraggio. Che ne dite di riempirla di gelatina?

Slot machine Halloween

Opzione ideale per chi non vuole organizzare una festa di Halloween e preferisci rimanere a casa in tranquillità. Questa slot machine in versione Halloween ha pulsanti Lines (linee) e Bet per linea (puntata per linea) a forma di lapidi e spaventosi simboli sui rulli, come mani di zombie, pipistrelli e ragnatele. C’è anche un fantasma, il simbolo wild per un gioco bonus. Giocare sul sito slotmachinegratis.com, dove abbiamo trovato questa slot, è gratuito, per cui non ci sono scuse per non provare.

Insomma, puoi sederti tranquillamente sul divano e goderti Halloween, ma non ti dimenticare di aprire la porta ai bambini che fanno “dolcetto o scherzetto.”

Tutti i giochi online

Non solo slot machine. Infatti, molti giochi online si trasformano nelle loro versioni mostruose per festeggiare Halloween. Online, puoi trovare giochi per rincorrere zombie e Mostri, che diventano bersagli di caccia. Oppure personaggi di gaming che si trovano in strani quartieri, su strade silenziose e circondati da case abbandonate. Non mancano anche i giochi escape, in cui tu sei il prigioniero che deve scappare, quasi come il film Saw.

I giochi della tradizione

Che Halloween sarebbe senza una lettura dei tarocchi o una gara in costume? Questa è la notte per scoprire nuovi giochi, ma anche per rivisitare quelli della tradizione. Ad esempio, il gioco “bacia, sposa, uccidi” con tre personaggi famosi -ma anche no. Certo, non possono mancare le trivia, soprattutto per i film. Chi indovina più film, merita un premio. Magari un muffin sanguinante.

Halloween è la notte per i bambini e per tornare bambini. Scegli il tuo costume preferito oppure rimani a casa in pigiama. Con questi sei giochi, non ti annoierai. C’è qualcosa per i più piccoli e per gli adulti. Con una bella zucca intagliata vicino, la notte di Halloween e il gioco sono fatti.