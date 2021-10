Backbone: annunciata l’uscita su PlayStation e Xbox

Dopo l’uscita su PC di maggio, lo sviluppatore EggNut e il publisher Raw Fury hanno annunciato che Backbone, l’avventura investigativa narrativa post-noir, ha una data anche su console. Sarà disponibile dal 28 ottobre su Xbox Series X|S, Xbox One, anche su Xbox Game Pass, così come su PlayStation 5 e PlayStation 4. Per l’occasione è stato pubblicato un trailer, che potete vedere in fondo alla notizia.

In Backbone, i giocatori sono nei panni del detective privato procione Howard Lotor mentre esplora una Vancouver distopica abitata da animali, scoprendo una storia profondamente personale di cambiamento e trasformazione. Dal 28 ottobre, oltretutto, il gioco sarà completamente localizzato in diverse lingue, tra cui però non figura l’italiano.

IL GIOCO

Un mondo ricco, vivo e pulsante che non attende altro che di essere esplorato. Backbone si svolge in una distopica Vancouver, BC, e presenta vere locazioni e affascinanti paesaggi pixellati.

Una fusione stilistica e tematica tra film noir, animali antropomorfi, tecnologie retrofuturistiche e i classici distopici. Il mondo di Backbone è qualcosa che non hai mai visto, ma che hai sempre desiderato di visitare.

Una trama complessa e ricca di spunti riguardante i temi del potere, della corruzione, del decadimento sociale e della discriminazione sistematica. Backbone racconta la storia di come il nostro ambiente ci modella, e di come noi lo influenziamo a nostra volta.

GAMEPLAY