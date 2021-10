Gran Turismo 7: il creatore della serie parla della cultura automobilistica

Il creatore di una delle serie automobilistiche videoludiche più longeve ed amate, Kazunori Yamauchi, ha parlato in un dietro le quinte della cultura automobilistica e delle sue diverse sfaccettature con, ricordiamolo, Gran Turismo 7 in arrivo su PlayStation 4 e PlayStation 5 il 4 marzo 2022.

Nel filmato, Yamauchi inizia parlando di come le automobili siano uno dei più bei prodotti industriali, e di come ci siano elementi che vanno a formare una vera e propria cultura per le auto, partendo dall’apprezzare le forme della stessa, ma anche il controllare le performance che superano i limiti umani, passando per il collezionismo e le modifiche.

Dopodiché ha sottolineato come questa “car colture” si trasmette in Gran Turismo 7, e parla di come ci siano elementi che fanno parte della propria “Life with cars”: dalla guida veloce, alla collezione dei veicoli, al design delle livree nell’editor fino al fare le foto.

Qui sotto potete vedere il filmato.