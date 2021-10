Atelier Sophie 2 The Alchemist of the Mysterious Dream: annunciati due nuovi personaggi e tanti nuovi screenshot

KOEI TECMO Europe e lo sviluppatore GUST Studios hanno svelato nuovi dettagli del loro JRPG: Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, inclusi due nuovi personaggi (Alette e Olias) e i magici aggiornamenti al sistema di panel synthesis del franchise. L’ultimo capitolo della serie Atelier (annunciato ad ottobre al Tokyo Game Show) sarà disponibile in tutta Europa il 25 febbraio 2022 per Nintendo Switch, PlayStation 4 e Windows PC tramite Steam.

Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream segue l’amata alchimista Sophie Neuenmuller, poco dopo le sue avventure di Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book del 2016. La nuova inaspettata avventura di Sophie la trova priva di sensi in un mondo misterioso e onirico noto come Erde Wiege, dove viene salvata da un volto sconosciuto. L’eroe del giorno si chiama Alette Claretie, che sogna di trovare un giorno un tesoro che può essere trovato solo a Erde Wiege. È una procacciatrice che vende cose che trova in tutta la città, ma è anche nota per essere spericolata e selvaggia. Alette aiuta Sophie a esplorare questo nuovo mondo, partendo alla ricerca dell’amica di Sophie, Plachta, che sembra essere scomparsa.

Iniziano il loro viaggio in un luogo noto come The Dream Tree, dove Sophie è stata trovata priva di sensi. La misteriosa pianta legnosa assomiglia all’albero che Sophie e Plachta avevano esplorato l’ultima volta prima di finire a Erde Wiege, ma Plachta non si trova da nessuna parte. Quando Sophie e Alette tornano a Roytale, l’unica città dell’Erde Wiege, vengono avvicinate da un uomo di nome Olias Enders, che si definisce “la più forte guardia del corpo del mondo!” Olias afferma di conoscere una ragazza di nome Plachta e offre i suoi servizi per guidarli all’atelier alla periferia della città. Ma quando il trio arriva e incontra Plachta, Sophie afferma di non conoscere questa nuova ragazza. Chi è questa nuova Plachta e qual è il suo rapporto con la migliore amica di Sophie? Sophie, Alette e Olias sono determinati a scoprirlo.

Durante l’avventura, i personaggi dovranno utilizzare le loro abilità nell’alchimia per procedere, con i giocatori che utilizzano una versione aggiornata del sistema di panel synthesis presente nella sottoserie Mysterious. In Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, vengono creati nuovi oggetti basati sulle componenti alchemiche dei materiali posti sul pannello. I componenti alchemici sono associati a un elemento (colore) di fuoco, ghiaccio, fulmine, vento o luce. Selezionando un materiale che consiste in un elemento (componente alchemico) che corrisponde al tipo di oggetto che si vuole sintetizzare, si possono acquisire vari effetti. Con i componenti alchemici, i pannelli che si illuminano intensamente sono noti come componenti di collegamento. Quando i pannelli di collegamento dello stesso elemento sono adiacenti, formano un collegamento e maggiore è il numero di collegamenti, migliori saranno gli effetti. Per creare oggetti potenti, diventa fondamentale essere consapevoli dei collegamenti e posizionare strategicamente i componenti alchemici.

Con l’avanzare del gioco, saranno disponibili anche catalizzatori e pannelli con restrizioni. L’uso di catalizzatori consentirà effetti speciali come l’aumento delle dimensioni del pannello di sintesi. E mentre i pannelli limitati hanno un livello di difficoltà di sintesi più elevato, rendendo più difficile il posizionamento di componenti alchemici, ci sono effetti speciali che possono essere acquisiti solo utilizzando un pannello limitato.

Inoltre, Sophie e Plachta potranno sbloccare l’uso speciale di Assist Skill più avanti nella loro avventura. Quando la sintesi di Plachta è sbloccata, è possibile selezionare Sophie o Plachta per la sintesi. Ci sono alcune ricette esclusive per Sophie e alcune solo per Plachta, e alcune di queste ricette includono oggetti importanti necessari per procedere nel gioco. Per creare gli oggetti avanzati, che sono la chiave della storia, i giocatori devono aumentare il loro livello di alchimista (Alchemy Lv.). Bilanciare l’uso di Sophie e Plachta nella sintesi per aumentare ciascuno dei loro Alchimia Lv. sarà essenziale per far avanzare la storia e svelare i misteri dietro questo misterioso sogno.

Per festeggiare l’annuncio dell’ultima avventura di Sophie, KOEI TECMO Europe ha previsto due versioni in edizione speciale di Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream, una Premium Box e una Special Collection Box, disponibile esclusivamente tramite il KOEI TECMO Europe Online Store. La versione Premium Box del gioco include un artbook, un poster in tessuto B3 con un artwork originale, un CD ‘Extra Tracks’ della soundtrack, un costume DLC early–access per Sophie e il gioco, il tutto confezionato in un’affascinante scatola da collezione. L’imperdibile versione Special Collection Box del gioco contiene tutti i contenuti presenti nella versione Premium Box, oltre a una pergamena da parete A1 con un artwork originale, un portachiavi in metallo con motivo a collana di balene basato sui gioielli in-game di Sophie, un set di due cartelle trasparenti illustrate e uno speciale fermacarte in cristallo grande. I pre-order per queste versioni del gioco verranno aperti a breve, con ulteriori dettagli in arrivo sui canali social di KOEI TECMO Europe.

Qui sotto potete vedere diversi nuovi screenshoot.