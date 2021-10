The Devil in Me: annunciato ufficialmente il quarto capitolo della The Dark Pictures Anthology

The Dark Pictures Anthology House of Ashes è finalmente disponibile sul mercato (qui la nostra recensione), ma Supermassive Games e Bandai Namco non hanno perso tempo, annunciando subito il quarto e ultimo capitolo della prima stagione di questa antologia, cui nome è The Dark Pictures Anthology The Devil in Me.

The Dark Pictures Anthology The Devil in Me sembrerebbe essere il capitolo più macabro della serie a giudicare dal reveal trailer pubblicato su YouTube, commentato da quello che dovrebbe essere l’antagonista di questa storia, ossia un essere che prova piacere nell’uccidere le sue vittime, oltre che torturarle prima di eliminarle (con alcuni esempi di vittime dei suoi modi presenti nel filmato). Il filmato è estremamente crudo e brutale si conclude con un cadavere di uno dei poveri malcapitati capitatili a tiro. Il gioco è atteso nel 2022 su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC.