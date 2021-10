ROCCAT: ecco la nuova tastiera da gaming Vulcan TKL Pro

Nel corso della giornata odierna, ROCCAT ha svelato la nuova tastiera da gaming Vulcan TKL Pro. Si tratta dell’evoluzione della linea Vulkan, che debuttò nel 2018 durante il Computex di Taiwan e che per la prima volta sarà disponibile anche in un colore decisamente accattivante, ovvero l’Arctic White.

La nuova Vulcan TKL Pro White è la nuova versione ella tastiera senza tastierino della “sorella maggiore” Vulcan Pro. È dotata di un top plate in alluminio spazzolato e tasti in Arctic White, ed è la perfetta aggiunta per chi vuole i prodotti in White di ROCCAT e vuole una tastiera che permetta un maggior movimento del mouse. Come il modello Pro è una combinazione perfetta tra il design innovativo e la tecnologia attuale ed è dotata di Switch Titan Optical, capaci di raggiungere un livello incredibili in termini di velocità e reattività, pur mantenendo la sensazione ‘meccanica’ nella pressione dei tasti. Il desgin compatto e il cavo USB-C intrecciato rimuovibile la rendono anche un compagno perfetto per tutti coloro che sono sempre in movimento e hanno bisogno di avere sempre a disposizione la nuova tastiera.

La nuova Vulkan TKL Pro White include anche un sistema di illuminazine AIMO, che offre un’illuminazione vivida anche grazie agli Switch Titan Optical, completamente trasparente. Si può anche sincronizzare con altri dispositivi che utilizzano il sistema AIMO per l’illuminazione.

ROCCAT lancerà la Vulkan TKL Pro White il 6 dicembre al prezzo di 159,99 Euro ed è attualmente in pre-order sul sito web ufficiale del produttore. Vi lasciamo alle immagini di presentazione, che trovate nella gallery qui in basso.