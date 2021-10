CORSAIR: svelati i nuovi waterblock compatibili con Intel Alder Lake

Il lancio delle nuove CPU Intel Alder Lake non prende di sorpresa Corsair, che annuncia e svela i waterblock per il Custom Loop compatibili con gli inediti processori, ma non solo. Come riportato nel comunicato stampa, l’azienda ha presentato una nuova linea di waterblock professionali per Custom Loop, che fanno parte della pluripremiata linea Hydro X Series, ovvero i XC5 RGB PRO e XC7 RGB PRO. Dotati di più di 110 micro-alette di raffreddamento ad alta efficienza e dell’innovativo sistema di flusso quad-split, questi nuovi waterblock forniscono prestazioni di raffreddamento decisamente importanti e sono dotati di led RGB che offrono la possibilità di personalizzazione.

Il modello XC5 RGB PRO vanta un look raffinato e molto minimalista, con 16 LEG RGB racchiusi in una cornice superiore. Come tutti i dispositivi di Corsair compatibili, è possibile controllare e sincronizzare l’illuminazione RGB tramite il controller CORSAIR iCUE (venduto separatamente) ed il software iCUE oppure direttamente collegandolo alle schede madri compatibili tramite l’adattatore ARGB da 5 V incluso. XC5 RGB PRO è fornito di staffe compatibili con i socket Intel o AMD, per facilitare l’installazione su socket LGA (1700, 1200, 115X) o AM4, rispettivamente.

Il modello XC7 RGB PRO è dotato di 110 micro-alette di raffreddamento ad alta efficienza, con un sistema di flusso quad split. La piastra di raffreddamento è stata prodotta in rame placcato nichel ed una camera di flusso trasparente consente di mettere in mostra refrigerante ed illuminazione. Anche in queso modello sono presenti 16 LEG RGB regorabili singolarmente, per per effetti di illuminazione ancora più complessi. XC7 RGB PRO è disponibile con staffe per l’installazione su socket Intel LGA (1700, 1200, 115X) e AMD AM4.

Entrambi i waterblock sono disponibili sul sito ufficiale di Corsair. Per quanto riguarda il modello XC5 RGB Pro il costo è di 69,90 Euro, mentre invece il modello XC7 RGB Pro il costo è di 89,90 Euro.