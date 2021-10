Call of Duty Vanguard: ecco il servizio fotografico all’interno del gioco

Call of Duty: Vanguard ha rivelato una nuova collaborazione che, per la prima volta, ha permesso a veri fotoreporter di guerra di entrare all’interno del gioco per scattare fotografie in-game, come se si trovassero realmente in quelle zone di guerra.

I celebri fotoreporter di guerra Alex Potter e Sebastiano Tomada Piccolomini hanno una vasta esperienza di riprese in zone di guerra, comprese numerose battaglie in tutto il Medio Oriente. Per l’imminente uscita di Call of Duty: Vanguard, a tema Seconda Guerra Mondiale, la cui uscita è prevista per il 5 novembre, Alex e Sebastiano si sono avventurati all’interno del motore di gioco per un servizio fotografico esclusivo tenuto presso gli studi di motion capture del publisher Activision. I viaggi di Potter e Piccolomini sono stati poi inseriti in un trailer, permettendo ai fan di vedere con i loro occhi le esperienze e le reazioni in tempo reale di questi fotografi. Alex e Sebastiano hanno aspettato i momenti giusti per scattare le loro foto, come farebbero sul campo. L’incredibile grafica e l’immersività visiva del titolo riflettono gli ultimi progressi tecnologici in arrivo con il lancio del nuovo gioco, compreso l’uso della fotogrammetria con cui luoghi, scene e oggetti sono ricreati nel gioco con una qualità fotorealistica senza precedenti. Erano tutte situazioni che avrei catturato normalmente con la mia macchina fotografica, ha detto Alex Potter nel filmato. Sono rimasto colpito da quanto fosse cinetico e coinvolgente il tutto, ha aggiunto Sebastiano Tomada Piccolomini. Trovate le stampe in-game dei fotografi qui. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale PlayStation:

Per anni il mondo ha sopportato le guerre più grandi e letali mai viste, ma le sorti della Seconda guerra mondiale stanno finalmente per cambiare. Adesso tocca a pochi soldati selezionati finire il lavoro e cambiare per sempre lo scenario militare.



Call of Duty: Vanguard è in arrivo il 5 novembre 2021 per Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, PC tramite Steam.