Unplugged VR è disponibile per Oculus Quest

Vertigo Games, il ramo di sviluppo e pubblicazione specializzato in realtà virtuale del gruppo globale Koch Media, e Anotherway, annunciano l’uscita di Unplugged VR su Oculus Quest, con una successiva pubblicazione per PC VR su Steam entro la fine dell’anno. Vertigo Games ha pubblicato un nuovo trailer sull’esperienza immersiva che questo titolo è in grado di trasmettere. Per maggiori dettagli su Unplugged visita il sito ufficiale qui.

Ricardo Acosta, founder e creative director di Anotherway, ha visto il suo progetto pensato durante il lockdown del 2020, trasformarsi in un’esperienza VR rock and roll completa. Di seguito la dichiarazione:

Vedere il gioco evolversi e diventare realtà è stata una delle cose più gratificanti della nostra vita. Unplugged è iniziato come un piccolo progetto nato dalla passione nel bel mezzo della pandemia. È passato un anno e mezzo da quando abbiamo avuto l’idea iniziale e in quel periodo abbiamo avuto modo di lavorare con dozzine di persone estremamente talentuose e alcune delle aziende leader mondiali nella tecnologia, nella realtà virtuale e nella musica. È stato un vero spasso e non vediamo l’ora di trasformare i salotti delle persone nel loro palcoscenico rock personale.



Unplugged offre un coinvolgente gameplay air guitar grazie all’uso della tecnologia di hand-tracking, canzoni rock famose in tutto il mondo, brand di chitarre e amplificatori del settore e un team rock all-star esperto dietro il gioco. Al momento del lancio, Unplugged include oltre 20 canzoni, composte da alcune delle più grandi rock band di sempre. Sono presenti ben sei brand di chitarre e amplificatori reali nel gioco, Satchel della rock band Steel Panther farà da mentore e guida personale nell’avventura. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Air Guitar diventa reale. Saltate sul palco in Unplugged e scatenati al ritmo di alcune delle canzoni più grandi e follemente cool di gruppi rock famosi in tutto il mondo, tra cui The Offspring, Weezer e Ozzy Osbourne.

Unplugged è finalmente disponibile su Oculus Quest, con una versione per PC VR su Steam che sarà pubblicata prossimamente.