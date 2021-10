MONOPOLY Madness: il gioco da tavolo come non lo avete mai visto prima

Molto recente è stata la pubblicazione di un nuovissimo trailer di annuncio di MONOPOLY Madness, ovvero una versione innovativa del celeberrimo gioco da tavolo sviluppata da Ubisoft. Le meccaniche del titolo sono analoghe a quelle del famoso passatempo, ma con qualche eccezione che rende il gioco più imprevedibile.

Il giocatore, in MONOPOLY Madness, dovrà gareggiare per comprare e aggiornare le proprietà di MONOPOLY City mentre Mr. Monopoly si sta godendo la sua più che meritata vacanza. Durante una partita, l’utente affronterà fino 5 giocatori avversari in round più brevi, che sono costituiti da frenetiche gare in tempo reale per le caotiche strade di MONOPOLY City, senza le limitazioni del tabellone di gioco.

Più denaro il giocatore accumulerà per le strade di MONOPOLY City, più sarà facile acquistare o migliorare le proprietà. Più proprietà si possiedono, più punti si guadagnano. Più punti si guadagnano, più ci si avvicina alla linea del traguardo per la ricchezza. Lungo il percorso a MONOPOLY City, potranno essere raccolti anche dei potenziamenti, trovabili in appositi forzieri. Utili a rallentare gli avversari, si riveleranno i bulldozer e i martelli pneumatici e molto altro ancora!

Particolare attenzione dovrà essere prestata agli eventi casuali e alle famose probabilità che si presenteranno durante la corsa all’oro per rendere il viaggio decisamente più caotico. Venti nuovi personaggi giocabili ispirati alle pedine originali di MONOPOLY potranno essere giocati in quattro ambienti unici, ognuno con la sua atmosfera e architettura: l’inconfondibile Città e la sua Vita notturna, Lungo la spiaggia e Autunno accogliente. Ogni ambiente è dotato di diversi livelli e tracciati, per un totale di 20 arene in cui giocare.

MONOPOLY Madness uscirà il 9 dicembre 2021 su last e current-gen, ovvero su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch, Stadia e PC tramite Ubisoft+ e Ubisoft Store. Di seguito troverete il trailer d’annuncio del titolo e per ulteriori informazioni, non esitate a visitare il sito web ufficiale qui.