Among Us arriva su PlayStation e Xbox il 14 dicembre

Innersloth ha annunciato che Among Us uscirà per PS5, PS4, Xbox Series X/S e Xbox One il 14 dicembre. Come altre piattaforme, il gioco costerà € 4,99. Ovviamente supporterà il cross-play su tutte le piattaforme. Nel frattempo, come precedentemente annunciato, su console Xbox, il gioco sarà disponibile anche tramite Xbox Game Pass al momento del lancio.

Among Us è stato lanciato per la prima volta per iOS e Android a giugno 2018, seguito da PC tramite Steam a novembre 2018. È stata lanciata una versione Switch e la versione PC è stata resa disponibile tramite Microsoft Store e Xbox Game Pass per PC a dicembre 2020.

Tutte e quattro le nuove versioni di Among Us verranno fornite di tutti i contenuti aggiunti in precedenza e una serie di nuovi aggiornamenti, oltre al multiplayer multipiattaforma. Le versioni PlayStation includeranno Ratchet & Clank come personaggio giocabile esclusivo. Le versioni Xbox saranno disponibili anche tramite Xbox Game Pass. Innersloth ha anche confermato le date e le finestre di lancio per diverse edizioni fisiche del gioco, che sono state annunciate qualche tempo fa e sono state pubblicate in collaborazione con Maximum Games. Innersloth afferma che questi verranno rilasciati a orari scaglionati a causa delle restrizioni di spedizione regionali. La Crewmate Edition verrà lanciata nel Regno Unito e in Europa il 14 dicembre, in Giappone e Corea del Sud il 16 dicembre e negli Stati Uniti, in Canada e in America Latina l’11 gennaio 2022. Nel frattempo, l’Impostor Edition e l’Ejected Edition usciranno entrambe nel 2022 in più territori. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Benvenute reclute! Saltate sulla nuova mappa Among Us: il Dirigibile! Lavorate insieme su questo dirigibile per portare a termine la missione principale… ma la situazione può variare se siete un Crew mate o un Impostor.

Among Us è disponibile su PC tramite Steam, Nintendo Switch, iOS e Android.