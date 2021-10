Sifu: nuovo “dietro le quinte” basato sul Kung Fu

Era da tempo che non venivamo a contatto con nuove informazioni o nuovi trailer dedicati a Sifu, il picchiaduro indie di Sloclap. Pare, invece, che nelle ultime ore sia stato pubblicato un nuovo dietro le quinte dedicato al “Making of“, basato sul sistema di combattimento, ispirato all’arte del Kung Fu.

Sifu vedrà la luce agli inizi del 2022, un periodo non facile per un titoli indie, il quale si dovrà confrontare con “mostri sacri” attesi da molto tempo, come Horizon Forbidden West o il recentemente posticipato Elden Ring. Non è detto, tuttavia, che molti titoli di gennaio e febbraio non vengano ulteriormente rinviati, oppure che Sifu non riesca a distinguersi.

Il titolo di Sloclap vedrà il giocatore avanzare di livello in livello, in cerca di vendetta, mentre l’età del protagonista avanza. Non solo in base all’avanzamento di gioco, l’invecchiamento verrà provocato anche da ciascuna morte che il giocatore causerà al protagonista durante i combattimenti. A proposito di questi ultimi, il team di sviluppo ha pensato di pubblicare, come già anticipato, il dietro le quinte, vale a dire un video basato sulla modalità di sviluppo del sistema e delle meccaniche di combattimento (il video lo troverete in calce alla notizia).

In circa 6 minuti di filmato, i produttori hanno approfondito la questione del motion capture e delle arti marziali utilizzate, il Kung Fu. In relazione al Kung Fu, è stato dichiarato di aver deliberatamente scelto di sostare su un approccio più realistico e brutale, piuttosto che esagerato e cinematografico.

Sul motion capture, invece, sono state mostrate alcune registrazioni delle sessioni di combattimento tra gli attori, i quali si divertono cercando di evitare di colpirsi l’un l’altro! Sifu, attualmente previsto per il 22 febbraio 2022, uscirà su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC via Epic Games Store (qui il link alla pagina del negozio).