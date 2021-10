Pokemon Legends Arceus: un trailer rivela le forme regionali di Zorua e Zoroark

Di recente è stato pubblicato un trailer, di Pokemon Legends: Arceus, che mostrava una serie di filmati girati da un’esploratore. L’uomo si imbatteva prima in un gruppo di Snorunt e subito dopo in un Pokemon misterioso che sembrava sia Growlithe che Vulpix. Subito dopo viene attaccato da un’altra creatura misteriosa. La maggior parte delle teorie hanno individuato due Pokemon che coincidono con la descrizione fatta nel video: Zorua e Zoroark e le loro forme regionali.

Un nuovo trailer mostra il video che è stato finalmente ripristinato confermando le teorie sui due Pokemon Illusione e le loro forme regionali: Hisuian Zoroark e Hisuian Zorua. Queste sono varianti dei due Pokemon di quinta generazione e nel video il primo è protettivo nei confronti del secondo. La regione di Hisui è il mondo principale che i giocatori esploreranno nel prossimo gioco di ruolo. Il Jubilife Village offre una serie di attività diverse dalla personalizzazione del personaggio alle operazioni fotografiche con i Pokemon. Questo gioco è simile a Monster Hunter, anche se The Pokemon Company ha confermato che il gioco non sarà un mondo aperto. Tuttavia, le aree di Hisui sembrano abbastanza grandi e dovrebbe essere interessante vedere quali nemici si incontrano (come i potenti Pokemon Nobili). Di seguito una panoramica del gioco tramite il sito ufficiale:

La vostra avventura avrà sullo sfondo la natura imponente della regione di Hisui, in un’epoca remota quando era raro che le persone e i Pokémon vivessero a stretto contatto e in armonia. La regione di Hisui costituisce il territorio che sarà poi denominato Sinnoh, una regione che potresti conoscere già molto bene.

Il Monte Corona domina il paesaggio nel cuore della regione di Hisui, circondato da aree caratterizzate da ambienti diversi. Ciascuna area presenta caratteristiche naturali specifiche e ospita diversi ecosistemi di Pokémon.

Pokemon Legends: Arceus sarà disponibile dal 28 gennaio 2022 per Nintendo Switch.